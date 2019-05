Dan Barna, liderul USR a fost aseară la Antena 3, ca invitat al lui Mihai Gâdea. Prezența sa, imediat după alegeri, la un post TV considerat apropiat de PSD, a stârnit reacții furioase.





"Ce mama dracului cauta Barna la Antena 3?", a spus ex-consilierul prezidențial Iulian Fota. Printre răspunsurile primite a fost unul extrem de explicit: "Acolo sunt alegatorii pe care el trebuie sa-i castige. Merge acolo unde a fost demonizat, iar telespectatorii Antenei 3 pot vedea ca si cei de la USR sunt oameni si nu klingonieni. Parca, pana acum, li se reprosa celor de la USR ca nu sunt apropiati de poporul de rand, de talpa tarii. Pai, talpa tarii e la Antena 3!"

Marin Preda, unul din intelectualii apropiați de USR: "Dan Barna s-a gândit că noi suntem prea fericiți iar psd-iștii infractori prea disperați, așa că s-a hotărât să-i consoleze și să se ducă în vizită la emisiunea lui Gâdea. E ca și cum a doua zi după Revoluția de acum 30 de ani cineva ar fi plecat de la baricadă direct în vizită la șeful propagandiștilor sau torționarilor lui Ceaușescu cu care ar fi filmat un interviu amical. Il credeam mai înțelept și mai principial pe domnul Barna, dar văd că nu a înțeles nimic, că habar nu are ce mandat a primit de la două milioane de români, că nu știe ce să facă cu victoria asta uriașă dar vremelnică. În loc sa lucreze la proiectul de lege pentru votul prin corespondență sau la proiectul pentru alegerea primarilor în două tururi, el s-a repezit la cântecul de sirenă al celui mai toxic și antidemocratic loc din jalnica presă românească. Astfel, domnul Barna i-a indulcit amarul lui Dragnea care se uită din celula de la Rahova la postul lui drag, la A3, lui Gădea, Ciuvică și Badea care își căutau audiența pe sub genunchiul broaștei ce înota în lacrimile lor de propagandiști de lux rămași fără contracte și lui Voiculescu, patronul lor suprem. Domnule Barna, dacă vrei să comunici cu România normală și cu diaspora, fă un post tv on-line, liber, nu pica în plasa fostelor vuvuzele ale lui Dragnea care își caută alți sponsori, alte vaci de muls. Că nu ai matale bani sa le platești lor salariile uriașe iar telespectatorii lor oricum sunt îndoctrinați de ei, te urăsc și nu te vor vota niciodată."

Reacția din partea liberalilor a fost dată de Andreea Udrea, unul din consultanții politici care a lucrat în campania PNL: "Dupa cum stiti, de cateva luni de zile, liberalii nu mai merg la emisiunea lui Gadea. A fost o decizie a conducerii partidului dupa ce Gadea i-a spus lui Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, că "nu intelege nimic" si "pupati-o in c*r pe Kovesi". Emisiune jegoasa, ca mai toate emisiunile lui Gadea. Ei bine, cine s-a dus azi la Antena 3 si s-a simtit ca pestele in apa din ce citesc aici, pe Facebook? Dan Barna, liderul USR, cel care se crede lumina politicii romanesti. Vad multi oameni revoltati, dezamagiti sau amuzati pe aici din acest motiv, probabil si din cauza faptului ca fecioarele din USR nu mai stiau cum sa-si puna pulifricii sa-i atace pe liberalii care mergeau la Antena 3 si acum sunt socati de schimbarea de directie. Acum e ok Antena 3, e de partea reformistilor. Bravo, bai, useristilor, va pricepeti "super" sa gestionati succesul de duminica. Fie el si de pe locul trei."

