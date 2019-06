Pentru Barna și Cioloș gazele franțuzești ale lui Macron sunt mai parfumate decât cele românești

USR, care a susținut puternic mișcarea #rezist, cea care a condamnat intervențiile autorităților din 10 august 2018 în Piața Victoriei, intră în familia europeană a francezului Emmanuel Macron, cel care a dispus ca protestatarii din Paris să fi e gazați și tratați mult mai rău decât s-a întâmplat la București. PLUS, care a avut aceeași abordare, merge tot pe mâna lui Macron. După 26 mai, miezul nopții, Alianța USR+PLUS nu mai există. Deși vor să pună bazele altei alianțe, cei doi lideri au început să aibă declarații contradictorii.





Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, ALDE plus En Marche este a treia forță în Parlamentul european, după populari și socialiști, cu 110 locuri. Printre aceștia și 8 eurodeputați de la USR PLUS. Una dintre temele de campanie și asaltul dat de aceștia la PSD a fost protestul din 10 august 2018. Deputatul USR Stelian Ion, care a fost rănit în Piața Victoriei, a făcut plângere penală împotriva ministrului de Interne, Carmen Dan. În piață erau foarte mulți membri USR care strângeau semnături în campania „Fără penali în funcții publice” și spuneau că mai mulți au suferit vătămări. „Nu vrem să vedem ţapi ispăşitori în persoana câtorva jandarmi subordonaţi. Vrem să conducă această anchetă spre abuzul de putere săvârşit de comandanţi şi de către cei care au dat ordine”, declara Stelian Ion, în 27 august.

USR a văzut altceva în Paris

La mai puțin de un an de la aceste evenimente, Dan Barna și Dacian Cioloș au intrat în familia europeană, înființată de Emmanuel Macron, cel care a comandat intervențiile forțelor de ordine în Paris, unde au fost proteste luni în șir ale Vestelor Galbene. Și acolo au fost și civili printre victime. În 11 decembrie anul trecut, președintele a decretat stare de urgență și a anunțat creșterea salariului cu 100 de euro pe lună. Deputatul USR Ionuț Moșteanu, care este și vicepreședintele formațiunii, a declarat că între ce s-a întâmplat în București și Paris nu există nicio asemănare. „La noi a fost un ordin politic, a fost o provocare și s-a intervenit în forță împotriva populației civile. La Paris, jandarmeria a acționat împotriva oamenilor violenți, a Vestelor Galbene. Eu am fost în Piață și știu exact ce a fost acolo”, a declarat Moșteanu pentru EVZ. Întrebat dacă la Paris nu au fost gazați și oameni care manifestau pașnic, Moșteanu a spus „eu nu am văzut așa ceva”.

