USR a ajuns la Guvern, înainte de moțiune. Rolul lui Tudorel Toader. Ce va face Dăncilă

Opoziția a depus, vineri, la Parlament, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă. Tot vineri, premierul are o întâlnire cu parlamentari USR, la Palatul Victoria.





Întrevederea a fost inițiată de USR. Parlamentari din formațiune au vorbit cu șefa Guvernului despre modificările anunțate la Codul Penal și la Codul de Procedură Penală, care vor fi întreprinse prin Ordonanță de Urgență.

Întâlnirea a durat aproape o oră și jumătate, iar Dan Barna, președintele USR, a spus că a fost consistentă.

„A fost o discuţie consistentă, am stat aproximativ 80 de minute (…) şi am avut ocazia ca în această întâlnire să-i transmitem direct doamnei premier al României (…) punctul de vedere al USR, conform căruia, în acest moment, emiterea unei ordonanţe pe justiţie ar crea în România criză de percepţie şi o criză socială fără precedent, care ar acoperi cu totul perspectiva preluării Preşedinţiei, pentru că discuţia a fost undeva între aceste două elemente. Tema a fost evident cea pe justiţie, dar, în egală măsură, am accentuat şi acest element important – România va prelua în câteva zile cea mai prestigioasă poziţie de politică externă pe care statul nostru a avut-o de la Principatele lui Alexandru Ioan Cuza până acum. Şi din această perspectivă, o ordonanţă de urgenţă considerăm că ar crea o vulnerabilitate de mesaj, care pe perioada Preşedinţiei va fi permanent adusă în discuţie”, a declarat președintele USR după întrevederea de la Palatul Victoria.

„Am solicitat amânarea cu cel puțin 6 luni a acestei OUG și am solicitat guvernului să nu intre în jocul lui Liviu Dragnea. I-am spus premierului că vom avea problemă mare de credibilitate în 2019, cum putem fi arbitrul UE în aceste condiții?”, a mai spus Dan Barna.

Premierul Viorica Dăncilă l-a chemat alături de ea, la Palatul Victoria, față în față cu USR, pe ministrul Justiției, Tudorel Toader.

„Doamna prim-ministru m-a solicitat să particip alături de domnia sa la o întrevedere pe care o are. Nu știu despre ce e vorba, dar cu siguranță discuția are și o componentă juridică din moment ce m-a invitat", a declarat Toader.

PSD a hotărât, la începutul acestei săptămâni, după o ședință CEx, să adopte, prin Ordonanță de Urgență, modifi cările declarate constituționale de CCR pentru Codul Penal și Codul de Procedură Penală.

Președintele Klaus Iohannis a transmis că modificarea Codurilor Penale, prin OUG, e neconstituţională. Discuțiile legate de decizia Guvernului de a da ordonanță de urgență pe articolele din Codul Penal și Codul de Procedură Penală declarate constituționale de CCR stârnesc ample controverse.

Anunțul privind OUG a fost făcut de premierul Viorica Dăncilă. Printre aceste modificări se numără mai multe prevederi criticate de Comisia de la Veneția. CCR a considerat constituțională reducerea termenelor de prescripție și a termenelor necesare pentru liberarea condiționată. Abrogarea neglijenței în serviciu, modificarea definiției traficului de influență și cea a grupului infracțional organizat vor fi incluse în OUG, ca urmare a deciziei CCR. Legitimitatea adoptării modificărilor agreate de CCR, prin Ordonanță de Urgență, face obiectul unor noi dispute politice.

