Urmează sărăcirea populației! Toată România va plăti scump. E cumplit ce vine

El explică, într-o postare pe Facebook, care sunt efectele pe termen scurt ale politicilor publice în domeniul energiei:

„În emisiunea lui Tudor Barbu am explicat cum si de ce statul nostru este principalul beneficiar, atat pe termen scurt cat si mediu si lung al cresterii imense a pretului la gaze si energie electrica si de asemenea care sunt efectele pe termen scurt (saracirea populatiei, destructurarea productiei interne) a politicilor publice in domeniu.

Pe scurt, ca sa intelegem ce ni se intampla:

Inflatia este un fenomen prin care guvernul (nu numai al nostru, dar acum vorbim de noi) are de castigat in doua feluri: in primul rand, colectand sume suplimentare la buget din taxarea consumului inflatat; in al doilea rand, inflatia mare reduce rapid obligatiile asumate pe partea de cheltuieli (pensii, salarii bugetari). Pensiile si salariile nu pot fi reduse ca si valori, dar sumele asumate la plata pot fi rapid depreciate prin inflatie. Guvernul nostru si-a asumat un calendar (destul de) agresiv de reducere a deficitului bugetar in urmatorii 4 ani, iar nerespectarea acestui calendar poate bloca accesul la miliardele din PNRR sau alte fonduri UE, deci deficitul trebuie redus. Cum nici masuri de eliminare a scutirilor, nici masuri de reducere a evaziunii nu sunt luate, guvernul are nevoie de o inflatie cat mai mare pentru a se incadra in tinte. Cresterea abrupta a preturilor la gaze si energie electrica va alimenta – big time! – inflatia in perioada urmatoare.

Peste 90%, la buget

Din toate sumele suplimentare incasate azi de producatorii de gaze din cresterea preturilor, statul incaseaza aprox. 85% prin redevente si impozitul suplimentar stabilit prin OG7/2013, plus impozit pe profit 16% din ce ramane + dividendele de la Romgaz. Practic, peste 90% din sumele platite in plus de consumatorii casnici si industriali merg la buget. Voi reveni cu o analiza in detaliu. Din toate sumele suplimentare incasate de producatorii de energie electrica din cresterea preturilor, 80% merg direct la buget cf OUG 118/2021. Din ce ramane, statul ia 16% impozit pe profit. In plus, mai ia si dividendele de la Nuclear, Hidro, principalii producatori, cu capital de stat. Rezultatul practic este – more or less, cam ca la gaze, aprox. 90% din ce incaseaza producatorii din cresterile de pret merg tot la buget.

Deci, bugetul castiga (big time!) atat pe termen scurt prin supra-impozitarea productiei, cat si pe termen lung – prin inflatie.

Care este costul:

Trimiterea in saracie a majoritatii populatiei (inflatia este o forma de taxare!) si cresterea costurilor de productie in Romania pana la nivelul in care unele companii vor inchide productia…

Producatorii romani mai au handicap: cursul leu/euro sau leu/usd nu urmeaza inflatia (leul s-a depreciat cu 1% in 2021, inflatia a fost – oficial 8,2%…), ceea ce practic scumpeste exporturile si consumul din productie interna si ieftineste importurile.

Suntem deci intr-o situatie extrem de periculoasa, un conflict de interese urias intre guvern si economie!”.