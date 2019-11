Festivalul de anul viitor va avea loc în 30 iulie – 2 august, iar preţul biletelor de intrare este cuprins între 109 şi 309 euro plus taxe.

„Fanii festivalului au mai multe opţiuni de abonamente. Abonamentele General Access sunt la preţul special de 109 euro plus taxe, din preţul final de 199 de euro plus taxe. La această variantă de abonament fanii festivalului au posibilitatea să-şi facă check-in online gratuit în termen de maxim 30 de zile de la achiziţia abonamentului. După acest termen, deţinătorii abonamentelor vor trebui să plătească taxe suplimentare. Participanţii au la dispoziţie şi abonamentele General Access Flexi la preţul de 119 euro plus taxe, din preţul final de 214 euro plus taxe. La această variantă, participanţii au posibilitatea să-şi facă check-in online gratuit cu până la 14 zile înainte de începerea festivalului. În niciuna dintre variantele de mai sus, cumpărătorii nu pot returna abonamentele”, se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Vor putea fi cumpărate şi abonamentele General Access Risk Free la preţul de 122 euro plus taxe, din preţul final de 216 euro plus taxe, care permite celor care le achiziţionează să realizeze check-in-ul gratuit în termen de maxim 30 de zile de la achiziţia acestuia şi îl pot returna cu până la cel puţin 14 zile înaintea de începerea festivalului.

Totodată, vor fi disponibile şi abonamentele VIP la preţul de 309 euro plus taxe, din preţul final de 399 de euro plus taxe. Abonamentul VIP este dedicat celor care au peste 18 ani, iar cei care îl achiziţionează pot realiza check-in-ul gratuit în termen de maxim 30 de zile de la plata abonamentului.

Organizatorii au mai anunţat că aftermovie-ul Untold 2019 va fi lansat luni, de la ora 19.30, pe canalul de Youtube al Untold, potrivit g4media.ro

