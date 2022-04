Ungurii trimit o undă de șoc în toată Europa. Decizia luată de Budapesta chiar acum. Mesaj clar pentru Zelenski

Ministerul de Externe de la Budapesta l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei pentru explicații. Regimul de la Budapesta consideră inacceptabile declarațiile oficialilor ucraineni referitoare la Ungaria.

Este vorba despre acele afirmații oficiale care definesc Ungaria drept un „totalitarism în dezvoltare” sau care desemnează regimul lui Viktor Orban drept „complice la război”. Ministrul de Externe Peter Szijjarto consideră că a descris afirmațiile oficialilor ucraineni drept declarații ofensatoare la adresa Ungariei, după cum transmit MTI şi Reuters.

Într-o postare pe Facebook, a afirmat că Ungaria are o poziţie clară în privinţa războiului din Ucraina.

„Noi am condamnat agresiunea militară, susţinem suveranitatea Ucrainei, am acceptat sute de mii de refugiaţi şi am trimis sute de tone de alimente şi alte donaţii”, a scris ministrul de Externe.

În acelaşi timp, regimul de la Budapesta consideră securitatea ungurilor drept o prioritate, apreciind că războiul din Ucraina nu este al maghiarilor. Drept urmare, a spus ministrul, „vrem să stăm şi vom sta în afara lui”.

Guvernul maghiar nu se implică în război

Guvernul nu va risca pacea şi securitatea ungurilor, prin urmare „nu va trimite arme şi nu va vota pentru sancţiuni energetice’ împotriva Rusiei”, a arătat ministrul de externe. În opinia sa, acest punct de vedere este împărtășit de majoritatea cetățenilor maghiari care au votat în majoritate pentru FIDESZ și pentru Viktor Orban.

„Putem constata că Ucraina ar fi dorit un alt rezultat în interesul său şi nu vom discuta acest lucru: ei pun interesele ucrainenilor pe primul loc şi noi facem la fel pentru unguri”, a continuat Peter Szijjarto.

Drept urmare, acesta apreciază că „declaraţii despre totalitarism în dezvoltare, că Ungaria ar fi complice în război sau că decizia ungurilor ar fi lamentabilă sunt inacceptabile”.

„Este timpul ca liderii ucraineni să înceteze să insulte Ungaria şi să recunoască voinţa poporului ungar”, a încheiat Szijjarto.

Ungaria și Rusia au o relație privilegiată

Relațiile apropiate dintre regimul de la Budapesta, condus de Viktor Orban și Vladimir Putin sunt de notorietate. Ungaria s-a opus multă vreme, în cadrul UE, sancționării Rusiei pentru războiul pe care l-a declanșat în Ucraina. Mai mult, Viktor Orban a exclus impunerea oricăror sancțiuni care ar fi dus la încetarea livrărilor de gaze rusești în Europa.

Pe de altă parte, mai multe informații apărute în presa maghiară, dar și declarații ale unor oficiali ucraineni, au relevat faptul că Ungaria ar fi intenționat să ocupe Transcarpatia, o zonă de graniță, în care este o minoritate maghiară importantă. Acest plan ar fi fost pus în aplicare în cazul în care Rusia ar fi obținut o victorie rapidă în fața Ucrainei.