Ungaria, la un pas de faliment. Dezvăluirile ministrului de Externe

În ultimii patru ani, Ungaria ar fi dat faliment de două ori dacă Guvernul ar fi ascultat de opoziţie în gestionarea crizei economice cauzată de pandemia de coronavirus şi de războiul din Ucraina. Este declarația făcută de ministrul ungar al afacerilor externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó, la Pécs.

Ungaria, intervenții masive în economie

Potrivit unui comunicat dat publicității de ministerul de resort, șeful diplomației ungare a anunţat că alte 6 companii vor primi sprijin în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de forinţi (6,57 milioane euro) în cadrul Programului de Salvare a Fabricilor, care promovează investiţiile în eficienţa energetică.

Din această sumă vor fi realizate investiţii în valoare de 5,5 miliarde de forinţi (14,47 milioane euro) şi vor fi asigurate astfel peste 1.500 de locuri de muncă la companiile în cauză care îşi desfăşoara activitatea în sudul Ungariei.

În discursul său, şeful diplomaţiei ungare a subliniat că, în ultimii patru ani, economia globală a fost de două ori dată peste cap, ceea ce a dus la un declin dramatic al competitivităţii Europei, astfel încât, pe continent, preţul gazelor naturale costă acum de patru ori mai mult decât în Statele Unite, iar electricitatea este de trei ori mai scumpă decât în China.

Pandemia și energia

„Atât pandemia, cât şi războiul din vecinătatea noastră ne-au obligat să luăm decizii serioase (…) În ciuda acestor crize, a trebuit să decidem cum să evităm închiderea fabricilor, falimentele sau chiar şomajul în masă, pe scurt, recesiunea”, a subliniat Péter Szijjártó.

Ministrul ungar a afirmat că, în anii 2020 şi 2022, opoziţia a afirmat că Ungaria ar trebui să treacă la o economie bazată pe ajutoare, deoarece şomajul în masă oricum nu va putea fi evitat. Oficialul ungar a subliniat că, în ciuda acestui fapt, Guvernul nu şi-a abandonat poziţia potrivit căreia închiderea fabricilor poate fi evitată, dar că pentru aceasta este nevoie de finanţarea investiţiilor şi nu a şomajului.

„Din acest motiv, în ambele cazuri, în urma epidemiei de coronavirus şi a războiului, am lansat cele mai masive programe de stimulare a investiţiilor din istoria economiei ungare”, a subliniat ministrul ungar de externe.

Oficialul ungar a precizat că în timpul epidemiei de coronavirus, Guvernul ungar a sprijinit 1.159 de companii, ceea ce a dus la investiţii în valoare de aproximativ 800 de miliarde de forinţi (2,10 miliarde euro), reuşind astfel să salveze 253.000 de locuri de muncă.

Ungaria și războiul din Ucraina

Péter Szijjártó a amintit că, după izbucnirea războiului din Ucraina, Guvernul a lansat programul de Salvare a Fabricilor pentru a ajuta companiile ungare să îşi consolideze independenţa faţă de fluctuaţiile total imprevizibile ale pieţei internaţionale de energie şi, astfel, să îşi menţină performanţa economică.

Ministrul de externe a subliniat că, până în prezent, programul a oferit 150 de miliarde de forinţi (394,58 milioane euro) pentru investiţii în eficienţă energetică şi energie regenerabilă, pentru a crea condiţii pentru o funcţionare sigură, în urma căreia s-au realizat dezvoltări în valoare de aproximativ 396 de miliarde de forinţi (1,041 miliarde euro). Astfel, au fost salvate în total 69.000 de locuri de muncă.

„Dacă în aceste două dezbateri, în urma epidemiei de coronavirus şi a războiului, am fi ascultat de opoziţie, în ultimii patru ani economia ţării ar fi dat faliment de două ori (…) Noi însă am rămas la propriile noastre politici economice de sprijinire a investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă şi nu am cheltuit banii publici pe ajutoare”, a precizat ministrul ungar al afacerilor externe şi al comerţului exterior. (MTI; traducere RADOR)