După ce a fost schimbată de șefii de la Antena 1 de la pupitrul principalului jurnal de știri, ”Observator 19”, după 10 ani, Andreea Berecleanu a demontat, cu critici, o știre apărută în presă.

Un nou episod din scandalul prezentatoarelor a venit după ce în presă a apărut informația că Stoicescu i-ar fi dat un SMS celei căreia i-a luat locul. Imediat, Berecleanu a ripostat și a precizat că nici nu și-ar fi dorit un mesaj de la fosta sa colegă.

”Desi vreau cu tot dinadinsul sa tac, sa ma abtin si sa merg mai departe, sunt cateva aparitii in presa pe care nu le pot lasa sa treaca pur si simplu. De exemplu, ieri un site a scris ca as fi primit un sms de la o fosta colega. Nu numai ca nu am primit acel sms, ca atare nici nu am avut cui sa raspund, dar nici nu-mi doream sa-l primesc. Ce este insa adevarat, este ca unul dintre primii oameni de la care am primit un sms si chiar am vorbit la telefon imediat este Andreea Esca. Ce-i drept, intre mine si Andreea nu a fost o competitie a caracterelor, a fost o competitie a stirilor”, a scris Andreea Berecleanu pe Facebook.

Te-ar putea interesa și: