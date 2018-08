UNDE MERGEM. „Nightwish”, show incendiar la Romexpo

Energia sezonului estival nu ne-a parăsit încă, iar în această minivacanță prilejuită de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului vremea frumoasă ne îmbie să ieșim din casă și să nu ratăm spectacolele, concertele și expozițiile care satisfac până și cele mai pretențioase gusturi. În acest sfârșit de săptămână, fanii metalului din toată țara pot alege ca destinație Bucureștiul.





Vineri, 17 august, Romexpo găzduiește concertul trupei „Nightwish”. Show-ul se anunță memorabil mai ales că grupul finlandez revine după trei ani în România. Concertul face parte din turneul mondial „Decades” în care trupa sărbătorește 20 de ani de activitate pe scena internațională a metalului și se va bucura de o producție de exceptie. Spectacolul are loc în aer liber, pe platforma 12, în parcarea A de la Romexpo. Accesul se va face prin Parcarea B, iar concertele încep de la ora 18:40. Dacă ești fan Nightwish trebuie să știi că în noaptea concertului, de pe 17 august, vei putea asculta și piesele trupelor Fallen Arise, din Grecia, și A Tear Beyond, din Italia.

Carla’s Dreams, la Zilele Orașului Turda

Cu prilejul celei de-a XVIII-a ediții a Zilelor Municipiului Turda, între 17 și 19 august nume sonore vor urca pe scena amplasată în zona Materna, în cartierul Oprișani. Printre artiștii care au confirmat prezența se numără Carla’s Dreams, Holograf, proiectul „Bună seara prieteni” (Iris), Connect-R, Adda, 3 Sud-Est, Iuliana Beregoi etc.

„WoodTech Festival” , muzică și mister în Pădurea Hoia-Baciu

„WoodTech Festival” deschide porțile spre o experiență originală, ce stă sub însemnul a trei ritmuri diferite: Techno, Psy și Drum’n’Bass. În perioada 17-19 august, în Pădurea HoiaBaciu, festivalul își propune să surprindă prin caracterul inedit și divers.

Festivalul „ElectroShock”, în Vama Veche

În fiecare sâmbătă a lunii august turiștii aflați pe litoral sunt invitați la „ElectroShock”, un festival care dă vibe-ul de vacanță. Accesul la eveniment este liber, iar pe scena Amfiteatru din Vama Veche vor urca sâmbătă, 18 august, Vigiland, Manuel Riva, Boy Has No Name și JBD.

„Ucenicul Vrăjitor” Radu Gheorghe, la CinemaPro

Spectacolul „Ucenicul Vrăjitor”, parte a StagiunII SalutCULTURA, va avea loc la Cinema Pro pe 19 august 2018 începând cu ora 19.00. O orchestră simfonică şi un actor care joacă rolul de dirijor, instrumentist şi clown muzical în acelaşi timp sunt ingredientele care fac din acest spectacol un eveniment cultural cu impact pozitiv asupra oricărei categorii de spectatori. Spectacolul începe cu lucrarea muzicală „Ucenicul Vrăjitor” a lui Paul Dukas interpretată de Orchestra Simfonică București, alături de dirijorul de ocazie: actorul Radu Gheorghe. Aidoma personajului din poezia lui Goethe (care l-a inspirat pe compozitor), actorul foloseşte nelegitim bagheta de dirijor ca pe o baghetă magică, animând notele şi pornind în această aventură muzicală.

Muzeul Antipa - program special de vizitare în perioada 14 - 17 august

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” oferă un program special de vizitare tuturor celor care vor să se relaxeze și să petreacă timp de calitate alături de cei dragi în minivacanță. Astfel, Muzeul va fi deschis zilnic între orele 10:00 și 20:00 (ultimul vizitator intră la ora 19:00).

Pagina 1 din 1