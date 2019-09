Oamenii de ştiinţă au găsit pentru prima dată vapori de apă pe o „Super-Terra”, fiind un important pas în căutarea vieţii extraterestre. K2-18b, este poate cel mai bun exemplu văzut vreodată, care susţine posibilitatea vieţii într-o altă lume. „Aceasta reprezintă cel mai mare pas înainte făcut vreodată către obiectivul nostru final, acela de a găsi viaţă pe alte planete, de a demonstra că nu sutem singuri în Univers”, a spus astronomul Universităţii din Montreal, Bjorn Benneke, care a lucrat la un studiu al planetei.

Chiar dacă exoplaneta a fost descoperită în 2015, noile cercetări au permis, în sfârşit, oamenilor de ştiinţă să descopere existenţa apei.

Actuala aparatură este capabilă să determine doar factorii de bază ca distanţa, masa şi temperatura, dar instrumentele sofisticate dezvoltate la University College din Londra, au ajutat să se traducă datele existente de pe telescopul spaţial Hubble pentru a da un sens ”semnăturilor” moleculare unice ale vaporilor de apă.

„Este unica planetă din afara sistemului nostru solar căreia îi ştim temperatura corectă, atmosfera şi apa”, a afirmat autorul principal al studiului dr. Angelos Tsiaras. „Sigur, planeta de dincolo de sistemul nostru solar este o planetă mult mai mare, cu o compoziţie atmosferică diferită. Ea orbitează în jurul unei stele complet diferită, deci nu seamănă cu Terra”.

„Cercetarea planetelor locuibile este foarte excitantă, dar ne readuce aminte la un moment dat că aceasta este casa noastră unică şi este foarte improbabil că vom fi capabili să călătorim pe alte planete, din alt sistem solar”. Chiar dacă planeta se află într-o zonă locuibilă, oamenii de ştiinţă afirmă că instrumentele actuale aflate momentan la dispoziţie, nu sunt în măsură să determine încă niciun semn de viaţă.

Oamenii de ştiinţă au publicat rezultatele lor în revista Nature Astronomy, după mai mult de un an de muncă. „Nu ştim câtă apă este, dar putem afirma cu claritate că există atmosferă şi că acolo este apă”, a afirmat co-autorul, dr.Ingo Waldmann.

Se speră ca tehnologia de ultimă generaţie, care va fi lansată în martie 2021, va dezvălui mai multe secrete de dincolo de sistemul nostru solar. „Abia aşteptăm viitoarea generaţie de telescoape şi suntem siguri că decoperirile vor fi multe şi captivante”, a adăugat Tsiaras.

Descoperirea este considerată importantă pentru că oferă oportunitatea unor studii ulterioare care să încerce determinarea mai exactă a compoziției atmosferei exoplanetei K2-18b. Dacă se confirmă, exoplaneta ar fi prima planetă terestră cu nori de apă situată în zona locuibilă circumstelară, un potențial „al doilea Pământ”, chiar dacă este ceva mai mare decât planeta noastră. Studiul „Water vapour in the atmosphere of the habitable-zone eight-Earth-mass planet K2-18 b” a fost publicat în revista Nature.

