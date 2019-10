In multe filme de stiinta, precum Interstellar, exista un wormhole care face legatura intre doua puncte din Univers, de exemplu doua galaxii indepartate, generand o scurtatura spatio-temporala printr-o deformare generata de campuri gravitationale extrem de intense, precum cele generate de gaurile negre.

Conform teoriei lui Einstein, materia si energia din Univers deformeaza geometria spatio-temporala, cu deformari mai mari sau mai mici in functie de densitatea materiei/energiei. Soarele nostru deformeaza relativ putin spatiul-timpul: stelele de neutroni mult mai mult, intrucat au o desitate mult mai mare decat Soarele, avand o masa de circa doua ori cea a Soarelui, insa o raza de doar circa 10 km. Gaurile negre sunt cele care deformeaza enorm spatiul-timpul, conform teoriei lui Einstein, generand o singularitate in centru – singularitate care se traduce printr-o atractie gravitationala infinita si o deformare infinita a geometriei spatiului si a timpului.

In realitate insa nimeni nu stie ce se afla in centrul unei gauri negre, intrucat teoria, care ar putea sa fie gravitatia cuantica, nu a fost inca descoperita (exista mai multe teorii propuse, precum teoria corzilor sau quantum loop – insa nu au fost verificate experimental si nici nu sunt acceptate de majoritatea comunitatii stiintifice).

In acest context, doi cercetatori care lucreaza in domeniul astrofizicii, De-Chang Dai de la Yangzhou University si Dejan Stojkovic, de la Buffalo University, au publicat un articol in Physical Review D in care sustin cum ca gaura neagra din centrul galaxiei noastre, Saggitarius A*, ar putea sa fie un portal, un wormhole, spre o alta galaxiei sau chiar un alt Univers.

Saggitarius A* este o gaura neagra super-masiva in centrul galaxiei noastre: cu o masa de circa 4 milioane de ori cea a Soarelui are o raza mai mica 0,0002 ani lumina. Ei bine, studiind steaua S2 care orbiteaza la doar 17 ore lumina de Sagittarius A*, cei doi cercetatori au ajuns la concluzia ca aceasta a avut acceleratii mici dar masurabile anormale – adica acceleratii care nu erau justificate de prezenta doar a gaurii negre masive. Care ar putea sa fie cauza acestor acceleratii bizare?

De-Chang Dai si Dejan Stojkovic sustin ca steaua S2 ar purea sa simta forta gravitationala a unei gauri negre care se gaseste de partea cealalta a unui wormhole cu care Sagittarius A* este in contact. Daca intr-adevar ar exista aceste bizare gauri de vierme, adevarate tuneluri spatio-temporale spre noi galaxii sau Universuri, atunci forta gravitationala a obiectelor aflate in partea cealalta a gaurilor de vierme s-ar resimti si in Universul nostru – intrucat gravitatia se propaga in aceste noi dimensiuni – generand deviatii ale traiectoriilor obiectelor, precum stelele, de la traiectoriile calculate cu teoria lui Einstein.

Suntem deci siguri ca in centrul galaxiei noastre se afla un wormhole? Din pacate nu – intrucat si alte ipoteze ar explica miscarile bizare ale stelei S2, precum existenta unei gauri negre mult mai mici decat Sagittarius A*, care inca nu a fost descoperita. O astfel de gaura neagra ar putea induce deviatii ale traiectoriei stelei S2 fata de cea calculata netinand cont de prezenta acestei noi gauri negre.

In urmatorii 10 ani, prin noi observatii astronomice efectuate cu telescoape din ce in ce mai precise, precum GRAVITY de la Very Large Telescope in Chile, desigur vom avea mai multe informatii care sa permita cercetatorilor sa inteleaga mai bine cauza anomaliilor observate in traiectoria stelei S2: vor fi observate mai multe stele apropiate de Sagittariua A* si vom intelege daca in centrul galaxiei noastre se gaseste un wormhole sau una sau mai multe gauri negre mai mici. Daca va fi descoperit un wormhole, ramane de inteles cu ce anume face legatura: o alta galaxie indepartata sau un alt Univers?

Articol scris de Cătălina Oana Curceanu, prim cercetător în domeniul fizicii particulelor elementare şi al fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Roma, Italia) şi colaborator al Scientia.ro

