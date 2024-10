Social Un sibian oprit de poliție în trafic a trăit șocul vieții lui. Ce a urmat pare desprins din filme







Cetăţeanul străin în vârstă de 19 ani, urmărit de poliţişti după ce a furat un autoturism din municipiul Făgăraş şi a provocat două accidente rutiere în judeţul Sibiu, a fost reţinut.

''În continuarea cercetărilor efectuate pentru stabilirea circumstanţelor producerii incidentului din data de 20 octombrie, când un cetăţean străin, în vârstă de 19 ani, nu a oprit la semnalele poliţiştilor, provocând ulterior o tamponare şi un accident rutier pe DN 1, vă informăm că, în această seară, în baza probatoriului administrat, poliţiştii Serviciului Rutier Sibiu au luat măsura reţinerii persoanei în cauză pentru 24 de ore'', informează IPJ Sibiu.

A produs două accidente

Tânărul este încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu.

Acesta a fost implicat în două evenimente rutiere cu autoturismul furat.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, el a acroşat mai întâi un autoturism pe DN1, într-un sens giratoriu, eveniment soldat doar cu pagube materiale.

Al doilea accident, în care au fost implicate patru autoturisme, s-a produs pe DN1, în Şelimbăr, în apropierea unei staţii de alimentare cu combustibil. Cele patru maşini erau conduse pe aceeaşi direcţie de deplasare, iar în urma accidentului au rezultat trei răniţi, două femei şi un bărbat.

Un sibian, victima drogatului

În acest al doilea accident au fost implicați un sibian și soția sa, care au avut șocul vieții lor. Ieri, cei doi se deplasau spre Sibiu cu mașina personală, iar în dreptul localității Șelimbăr au fost opriți de poliție. Ce a urmat este parcă desprins din filme.

Sibianul Andrei Ghica acuză poliția că l-a folosit drept scut uman într-o acțiune a oamenilor legii. Aceștia urmăreau mașina furată și condusă elvețian, care n-avea permis și se afla sub influența drogurilor.

În localitatea Șelimbăr, un echipaj de poliție le-a facut semn să oprească pe loc, atât lor, cât și celorlalți participanți la trafic. În acest fel, au fost blocate ambele benzi de circuatie pe sensul spre Sibiu.

"Cu toții am rămas în mașini, nedumeriți, fără nicio explicație din partea agenților de poliție prezenți la față locului", a povestit Andrei Ghica.

La un pas de tragedie

"Unul dintre agenți a trecut pe lângă mașinile noastre deplasându-se în spate, cu un fel de servietă în mâna despre care mai apoi am aflat că s-ar numi spike – un dispozitiv cu țepi menit să oprească forțat un autovehicul în deplasare. N-a mai durat decât câteva secunde până când am fost loviți din spate, din plin, de mașină despre care am aflat mai apoi că era furată și condusă de o persoană de cetățenie elvețiană, fără permis, aflată sub influență drogurilor și care era urmărită de către o mașină de poliție", a continuat el.

În urma impactului, mașina celor doi soți a fost aruncată, cu ei înăuntru, aproximativ 15 metri în față.

Cei doi au scăpat ca prin minune, datorită faptului că mașina din fața lor a fost mutată, în utlimul moment, cu 20 de metri mai în față. "Altfel, impactul ne-ar fi strivit între cele două mașini (cea furată și cea din fața noastră)", afirmă Andrei Ghica.

Nu își luase copilul în mașină

El mai spune că a decis să nu ia copilul în mașină, deși o face în fiecare duminică: "Locul Evei, fiica noastr[, a fost cel mai puternic avariat si NU VREAU si NU POT sa ma gandesc ce s-ar fi intamplat daca s-ar fi aflat în mașină cu noi în momentul impactului".

Acum, sibianul se întreabă ce a fost în capul ofițerului care a oprit mașinile în trafic și le-a folosit ca scut.