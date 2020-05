Acolo unde examinarea online nu este posibilă, din motive obiective, trebuie respectate foarte strict regulile de distanțare socială, susține Sorin Câmpeanu.

„Examenele de semestru, de an, de finalizare studii şi de admitere trebuie susţinute preponderent online! Acolo unde totuşi nu se poate din motive obiective va trebui o atenţie foarte mare pentru respectarea tuturor regulilor de distanţare socială”, a spus Cîmpeanu, citat de Agerpres.

Un rol important, susține Sorin Cîmpeanu îl vor juca și profesorii examinatori care vor trebui să reconsidere sistemul de elaborare a subiectelor și de evaluare a celor examinați. Potrivit spuselor sale, aceștia vor trebui să dea dovadă de imaginație și creativitate în elaborarea temelor și subiectelor.

„Ca preşedinte al Comisiei pentru învăţământ din Camera Deputaţilor, ca preşedinte al CNR, ca preşedinte al AUF – cea mai mare reţea academică ce cuprinde 1.000 de universităţi din 118 ţări, ca rector al unei universităţi cu peste 10.000 de studenţi şi peste 1.000 de cadre didactice şi personal didactic auxiliar – vă mărturisesc că este mai greu decât ne-am fi putut aştepta! Depinde de experienţa şi dedicaţia profesorului, precum şi de aria sa de expertiză ca să elaboreze teme/ subiecte creativ, nu repetitiv. Poate că asta este o şansă şi o provocare extraordinară pentru profesorii români… Sunt convins că profesorii au acest potenţial!”, a declarat reprezentantul CNR.

Potrivit spuselor sale, ultimele două luni au fost dificile și au avut consecințe fizice și psihice complexe pentru toată lumea, însă toată lumea își dorește să revină la normalitate.

„Anul şcolar şi universitar trebuie să se încheie! Am plătit deja costuri mari – un an din viaţa tinerilor noştri ar însemna mult prea mult! Suntem conştienţi că există discrepanţe în modul de evaluare/ notare în şcolile româneşti, dar acestea, din păcate, nu se pot soluţiona acum, pe moment. Am convingerea că fiecare director de şcoală, liceu său fiecare decan ori rector ştie să discearnă. Am încredere că nimeni nu îşi doreşte să escaledeze riscuri care nu sunt absolut necesare ori întemeiate”, a spus Sorin Cîmpeanu.