Un şofer român de Uber din Londra şi-a dat singur bacşiş şi 5 stele, de pe telefonul clientei din maşină. Bărbatul a profitat de faptul că femeia, o cunoscută soprană, este oarbă.

Victoria Oruwari, în vârstă de 39 de ani, a fost victima lui Cornel Mihai, în vârstă de 32 de ani, la finalul unei curse Uber în valoare de 51 de lire sterline, de la London Bridge la East Croydon. Cornel Mihai a mințit-o pe femeie, starul emisiunii de talente de la BBC, Victoria Oruwari, că are nevoie să-i folosească mobilul pentru a finaliza călătoria.

El a susţinut că nu mai funcţionează navigaţia pe telefonul lui şi a convins-o pe clientă să îi mprumute telefonul, ca sa încheie cursa

Românul a ajuns în faţa tribunalului fiind acuzat şi găsit vinovat de fraudă şi înşelăciune, urmând ca pe 4 februarie să-şi afle sentinţa. Clienta, soprană care a cântat pe Royal Opera House, şi-a pierdut vederea în copilărie şi în faţa juraţilor a susţinut că ceea ce a făcut şoferul român e un atentat la siguranţa ei.

La Tribunal a negat totul

„Pentru a duce o viață deplină, trebuie să am încredere în oameni. Încredere care mi-a fost zguduită, dar sunt hotărâtă să continui să am încredere în oameni.”, a spus femeia, la tribunal. Şoferul român a luat telefonul femeii, şi-a acordat un rating de 5 stele şi un bacşiş de 20 de lire, potrivit The Sun. Dar românul a negat totul la tribunal, dar degeaba. A fost găsit vinovat. Uber l-a eliminat pe român din baza de date a șoferilor autorizați.

