Peter Szabo a mărturisit că a lucrat aproximativ 4.500 de ore pentru a construe mașina. Acesta a botezat-o Julia, după prenumele soției sale.

„După ce am construit o trăsură de lemn, am zis că am nevoie de o provocare mai mare. Este foarte greu să găsești o mașină de lemn de bună calitate. E aproape imposibil să găsești una în toată lumea”, mărturisește românul.

„Reacțiile oamenilor mă fac fericit! (…) Aici, în România, o grămadă de oameni lucrează cu propriile mâini și știu că este dificil să faci ceva singur. Lumea apreciază asta”, a adăugat Szabo, citat de b1.ro.

