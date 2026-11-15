Sighișoara se numără printre cele mai frumoase destinații turistice din Europa, potrivit unui clasament realizat de platforma Worldworthy. Orașul medieval din județul Mureș ocupă poziția 70 în topul european, care reunește locuri apreciate pentru valoarea lor turistică și pentru experiențele oferite vizitatorilor, potrivit primarului municipiului Sighișoara. Acesta a vorbit despre criteriile luate în considerare pentru includerea orașului în clasament și despre contribuția localnicilor la imaginea destinației.

Potrivit edilului, evaluarea a avut la bază mai multe surse de informații, printre care opiniile turiștilor, ghidurile internaționale și articolele din presa de specialitate.

„Aprecierea are la bază recenziile vizitatorilor, menţiuni în ghiduri internaţionale şi presă, dar şi informaţii publice, analizate şi verificate de echipa editorială. Potrivit Worldworthy, includerea nu se plăteşte, iar un loc în clasament nu poate fi cumpărat.

Sighişorenii au partea lor în această poveste. Felul în care primim oamenii, cum le vorbim despre oraş şi ce le recomandăm să descopere contează. Energia oraşului o dăm noi”, a transmis primarul.

Situată în sudul județului Mureș, Sighișoara este cunoscută pentru cetatea medievală, una dintre cele mai bine conservate din Europa. Străzile pietruite, clădirile istorice și turnurile vechi atrag anual numeroși vizitatori din țară și din străinătate.

Printre cele mai cunoscute obiective se numără Piața Cetății, Biserica Mănăstirii și Turnul cu Ceas, unul dintre simbolurile orașului.

Turiștii mai pot vizita Casa Breslelor, Turnul Fierarilor și Catedrala romano-catolică Sfântul Iosif, un alt reper arhitectural al municipiului.

Turiștii care vor să descopere Sighișoara au la dispoziție numeroase variante de cazare, de la pensiuni și apartamente până la hoteluri de patru stele. Prețurile diferă în funcție de amplasarea unității, confortul oferit și perioada aleasă pentru vacanță.

Potrivit ofertelor afișate pe platformele de rezervări, o noapte de cazare poate costa aproximativ 150-250 de lei în cazul unor pensiuni sau unități de cazare mai accesibile. Pentru hotelurile și pensiunile cu servicii suplimentare, tarifele pot depăși 400-500 de lei pe noapte.