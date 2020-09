Generalul maior (r) Petrișor Mandu s-a stins din viață pe un pat de spital în Sibiu, infectat cu COVID-19. Dispariția acestuia survine la două zile de la moartea soției, la Brașov, și ea interată din cauza infectării cu Coronavirus, potrivit newsbv.ro.

Cine a fost Petrișor Mandu

General Maior in rezerva.

Doctor în Ştiinţe economice – Management

Doctor în Ştiinţe Militare – Artă Militară

7 diplome de absolvire

Diplomă de licenţă

Profesor universitar,

Catedra de Management şi Informatică Economică.

Titular la disciplinele:

Managementul riscului;

Riscuri şi securitatea afacerilor internaţionale;

Managementul crizelor;

Geopolitică.

Inclus în Enciclopedia personalităţilor societăţii contemporane „Who’s who in România”, Ediţie Princeps, 2002

Absolvent al unor cursuri internaţionale privind managementul operaţiunilor militare

32 de ani vechime in invatamantul universitar

Experienta manageriala:

Strategii de formare profesională în Academia de Înalte Studii Militare

Comandantul Scolii Militare de ofiteri activi de AA si RAA Leontin Salajan

Rector al Institutului Militar Gen. Bungescu

Rector al Academiei Fortelor Aeriene

Bilanț Covid-19/România, 12 septembrie

Până astăzi, 12 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 102.386 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

42.811 pacienți au fost declarați vindecați și 11.052 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare (*cifrele privind pacienții asimptomatici externați sunt în curs de actualizare, ca urmare a unor modificări tehnice survenite la aplicația de centralizare a datelor).

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.311 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 507 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 4.127 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 11.09.2020 (10:00) – 12.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 27 de decese (12 bărbați și 15 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Dolj, Mehedinți, Neamț, Prahova, Suceava, Tulcea și București.

Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 5 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 10 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 9 decese la categoria de peste 80 de ani.

26 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.027. Dintre acestea, 467 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.066.860 de teste. Dintre acestea 24.939 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.782 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.157 la cerere.

Pe teritoriul României, 10.836 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.733 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 36.970 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 12 persoane.