Medicul susține că, în contextul creșterii alarmante de îmbolnăviri cu noul coronavirus, sunt slabe șansele ca redeschiderea școlilor să se facă la data stabilită de ministerul Educației, adică, 15 septembrie.

Potrivit medicului Cristian Oancea, abia peste două săptămâni se poate trage o concluzie privind redeschiderea școlilor.

„Depinde de următoarele două săptămâni cum va evolua. Din punctul nostru de vedere, iresponsabilitatea este la cote maxime. Până nu pierzi pe cineva drag, nu conștientizezi cu ce te confrunți. Nu credem că este posibilă deschiderea școlilor în 15 septembrie”, a spus medicul timișorean.

Dr. Radu Ciornei, cercetător la Universitatea Suceava, a fost și mai categoric și a subliniat că nu crede „sub nicio formă” că elevii vor reveni în clase la jumătatea lunii septembrie.

„Nu, sub nicio formă. Am lucrat la un policy brief pentru redeschiderea școlilor. S-ar putea să se deschidă 1-4 (n.r. – ciclul primar), pentru că nu prea au cum să facă școală la distanță, dar pe 15 septembrie preconizez că nu va fi sigur deloc să punem elevii în școli din nou. Sub nicio formă”, a concluzionat medicul.

Menționăm că, la bilanțul de luni, Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că au fost depistate alte 681 de cazuri de COVID-19 în România, ducând astfel bilanțul total al îmbolnăvirilor la 38.139. Cum numărul de pacienți noi pare să rămână la cote îngrijorătoare, autoritățile au îndemnat din nou la respectarea regulilor de siguranță sanitară.

„Trebuie să vedem de unde este această creștere și o știe toată lumea. Sunt creșteri accentuate în comunități prin nerespectarea unor reguli și unor precauții. Avem agenții economici care au deschis activitățile, având niște norme de aplicare care trebuie respectate, precum și cei care beneficiază de aceste relaxări, care ar trebui să respecte aceste norme. Noi, ca și sistem de sănătate, gestionăm tot ce înseamnă patologie, care necesită internare precum și izolare la domiciliu, ceea ce ne conferă, începând de mâine, legea carantinei și izolării”, a afirmat Nelu Tătaru, ministrul Sănătății.

La rândul său, Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a subliniat că „este clar că avem o creştere, este clar că avem focare, este clar că aceste focare sunt cumva regionalizate, în anumite zone şi judeţe. Nu este la nivel naţional. Dacă luăm studiul pe suta de mii de locuitori, o să vedeţi că sunt câteva judeţe care ocupă podiumul. Dacă ne concentrăm spre a comunica mai bine, spre a explica cetăţenilor din respectivele zone că trebuie să respectăm toate regulile, că trebuie să ne luăm toate măsurile de protecţie, eu cred că acest nivel de alarmare, evoluţia şi dinamica acestei creşteri se vor opri la un moment dat şi vor fi într-un platou de siguranţă, după care, sper eu, şi de coborâre”, potrivit b1.ro