Am fost la Castelul Bamburgh, locul unde s-a filmat serialul The Last Kingdom. “În România, observ că tragedia de la 2 mai va naște un incendiu național care se va dovedi doar un foc de paie. Am trăit multe momente de acest gen in ultimii 30 de ani. Reacțiile la această tragedie au un “pattern” tipic românesc post-decembrist.”

Urmăriți emisiunea, AICI.