Un ministru din Guvernul Dăncilă este acuzat că face parte din mafia imobiliarelor. Un teren din centrul Clujului este o miză uriașă ...

Acuzațiile au fost făcute de directorul Sucursalei din Cluj a Imprimeriei Coresi, Mircia Giurgiu. Miza scandalului este un teren în valoare de 30 de milioane de euro din centrul Clujului, unde se află tipografia Coresi - Sucursala Cluj, unde e poate construi chiar un mall.





Mircia Giurgiu a făcut aceste acuzații în contextul în care Tipografia Coresi se află în pragul falimentului, fiind al patrulea an de când compania patronată de Ministerul Culturii, se află în procedură de insolvență. ”Ei vor doar să vândă terenul pe care se află tipografia din Cluj, teren amplasat la un kilometru de centrul istoric al orașului. Nu vor să salveze obiectul de activitate și locurile de muncă ale oamenilor, ci doar să vândă acest teren, pe care se poate construi și un mall”, a spus Giurgiu.

În continuare, directorul Sucursalei din Cluj a Imprimeriilor Coresi a spus că i-a cerut sprijinul ministrului Culturii, Daniel Breaz care ar fi promis că se implică dar totul a rămas la nivel declarativ, între timp compania avînd conturile proprite la cererea Ministerului de Finanțe. ”Ministrul Culturii prin faptele pe care le face dă dovadă că sprijină o filieră mafiotă. Chiar dacă l-am informat despre situația foarte gravă a companiei, despre cum s-a ajuns în această situație și cine a contribuit la această stare, nu a făcut nimic. La Coresi sunt oameni plătiți cu salariul minim dar în ultima perioadă au fost angajați oamenii cu 10.000 de lei. Îi solicităm ministrului culturii să își dea demisia dar să ia cu el și cu filiera mafiotă pentru că nu este în regulă ca o companie națională să fie distrusă. Este primul ministrul din istoria Culturii care sprijină o filieră mafiotă. De câte ori l-am informat tot timpul a zis că v-a lua măsuri. Din păcate i-a mințit pe toți parlamentarii clujeni, pe prefectul de Cluj, tot timpul a promis. Am fost și la președintele PSD, Liviu Dragnea și a promis că v-a lua toate măsurile ca să salveze compania. A promis unele lucruri care au fost îndeplinite, dar doar pe hârtie”, a mai acuzat Giurgiu.

Tipografia de la Cluj este în prezent pe plus, chiar dacă în trecut balanța contabilă era pe minus. ”Când am preluat sucursala din Cluj, totul era pe minus. Aveam datorii la utilități, situația fiind lăsată înadins așa pentru a ne închide mai repede. Între timp, am reușit să aducem comenzi iar acum suntem pe plus cu toate datoriile plătite și utilitățile achitate la zi. Acum am auzit ca administratorul judiciar, după ce am făcut public faptul că mafia imobiliară vrea să pună mâna pe terenul tipografiei, mi-ar fi desfăcut contractul de muncă. Eu nu am primit nimic oficial. Aștept. Așa pățești când te pui cu mafia”, a mai spus Giurgiu.

Teren cu miză uriașă

