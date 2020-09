Daniel Ghiță, celebrul luptăror K1, protestează vizavi de startul noul an de învățământ. „Corona Virus, exista la căței din 2001. Un Guwerner care nu își asumă o chestie serioasa, cum sunt copiii noștri: nu își asumă nimic! Aruncă responsabilitatea la Primarii. Mai nou profesorul sa decidă dacă porți masca sau nu. Cum adică, profesorul trebuie sa fie și cadru medical și sa cunoască actele medicale ale copiilor?”, a răbufnit Daniel Ghiță pe Facebook.

Întrebările marelui luptător K1, înainte de începerea anului școlar

„1. Copilul este cardiac și are astm, asta înseamnă ca el nu are voie la școală? Nu este discriminare?

2. Cine o să răspundă, dacă elevii se îmbolnăvesc, ca nu au oxigenul necesar. Știți că trăim într-un oraș poluat? Copiii nu se pot dezvolta sănătos. Nu ai cum să ții un copil cu mască la școală!

3. De ce permitem unor incompetenți să-și bată joc de copiii noștri? La ei sunt prioritare: puterea și alegerile!

(…) Virusul există, dar justifică asta aceste abuzuri? Copiezi tot ce spune OMS? Înțelegeți? Trebuia să purtați măștile de zugrav, made in China, care nu vă protejează, doar că unii sunt șmecheri și fac bani frumosi din banul public? Vor puterea: nu dau doi bani pe copiii noștri și pe poporul român! Nimeni nu are dreptul să vă restrângă libertățile și sa pună viața copiiilor noștri in pericol!”, a afirmat luptătorul K1.

Alexandru Rafila critică pregătirea deschiderii școlilor

Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, a trimis săgeți către Ministerul Educației și pentru corpul de coordonare al începutului de an școlar pentru modul în care gestionează perioada de pregătire a noului an de învățământ.

„Știți care este problema? Noi încercăm, în măsura în care este posibil, lumea ne ascultă sau nu ne ascultă, sunt de acord sau nu sunt de acord – mă refer la mine, la colegii mei care încercăm să le oferim informații din zona sănătății, există și persoane care vor să le ofere informații și din zona educației. Acum, eu cred că aici este o mică… să zicem confuzie, în sensul că această activitate trebuia cumva coordonată.

Și dacă autoritățile locale sau cei care conduc școlile sunt responsabili în ceea ce privește organizarea efectivă a activității, cred că toate aceste lucruri, toate aceste întrebări care nu au încă răspuns trebuiau să aibă răspuns și cineva trebuia să organizeze, să coordoneze acest lucru. Dumneavoastră cine credeți că ar fi trebuit să coordoneze și să integreze toate aceste lucruri?

Pentru că eu nu cred că este suficient ca din când în când să emiți câte un ordin sau să eliberezi câte un ghid” – a punctat profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS.