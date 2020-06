Creatorul şi co-starul serialului de comedie „The Dick Van Dyke Show” a murit de bătrânețe. Familia sa a fost alături de el când și-a dat ultima suflare.

„Aseară, tata a murit”, a postat marti pe Twitter fiul sau, Rob Reiner, în vârstă de 73 de ani. „Mă doare inima când scriu asta. El a fost lumina mea călăuzitoare”.

Născut la 20 martie 1922, în Bronx, de-a lungul carierei, Carl Reiner a fost actor, scriitor și regizor și a lăsat o „moștenire” impresionantă în comedia americană.

„Sincer, îmi amintesc că am vrut să mă fac actor pentru că, în realitate, voiam să dorm până târziu. Jur că este adevărat! De când eram un copil, obișnuiam să spun: „Vreau pe un câmp unde să pot dormi cât mai mult”, a declarat Carl, în 1958, pentru The Post.

Cariera lui Reiner s-a întins pe 7 decenii: regia filmului „Oh, God!”, trei colaborări cu Steve Martin („The Jerk”, „Dead Men Don’t Wear Plaid” şi „The Man with Two Brains”), precum şi cel mai recent rol (2001), cel al escrocului bătrân din seria „Ocean’s Eleven”.

Chiar şi după ce a împlinit 90 de ani, Reiner a rămas activ şi a continuat să „joace”, deşi doar cu vocea – unul dintre ultimele sale roluri a fost în documentarul „If You’re Not in the Obit, Eat Breakfast” – un documentar despre oamenii care rămân activi şi după vârsta de 90 de ani.

În cartea sa „My Anecdotal Life” scrie: „Să-i inviţi pe oameni să râdă de tine în timp ce tu râzi de tine însuţi, este un lucru bun. Poate că tu eşti păcăliciul, dar eşti păcăliciul care ţine totul sub control”.