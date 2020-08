Un alt personaj celebru din showbiz-ul românesc s-a infectat cu noul virus care a lovit întreaga lume. Este vorba de celebrul manelist Tzancă Uraganul, care se pare că s-a infectat cu virusul COVID-19.

Dpă ce i-a trecut o răceală destul de gravă, Tzanca Uraganul a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Manelistul și-a făcut testul pentru coronavirus și a primit vestea că este infectat cu COVID-19. Chiar dacă nu se aștepta la acest lucru, Tzancă Uraganul a fost nevoit să respecte regulile. Celebrul manelist a stat 14 zile în carantină.

„Am fost răcit la plămâni acum două săptămâni și am făcut testul”

„Am fost răcit la plămâni acum două săptămâni și am făcut testul. Mie mi-a trecut răceala, mi-a trecut tot, am luat antibiotic atunci. Dar mie mi-a trecut absolut tot și am făcut testul așa, așa să văd ce e cu testele astea. Mi-a ieșit pozitiv, dar nu am avut absolut nimic

Nu iau nicio pastilă. Nu am niciun simptom. Mi-a trecut singur. Și atunci când eram răcit la plămâni, n-am avut febră, nu am avut ceva grav, aveam puține frisoane. Eram răcit la plămâni că eu am cântat și transpiram și schimbam 3-4-5 tricouri la un program, că am cântat afară. Mă simt foarte bine”, a povestit Tzanca Uraganul.

Celebrul manelist, activ pe rețelele de socializare

Chiar dacă nu a avut o formă grea a virusului, Tzancă Uraganu a trebuit să respecte regulile. Manelistul a declarat că în perioada respectivă s-a plictisit destul de rău. Potrivit acestuia, majoritatea timpului s-a uitat la filme și a fost activ pe rețelele de socializare.

„Eu stau singur pe izolare. Am avut noroc că s-au amânat nunțile, că aveam vreo 2-3 trei, dar așa aveam în fiecare zi dacă nu era pandemia asta și am avut noroc că s-au amânat pentru la anul. Altfel era jale pentru mine, era dezastru, îți dai seama, atâtea nunți, să nu pot să ajung. Am stat aiurea, numai pe telefon, pe filme, pe astea”, a mai declarat Tzanca Uraganul , potrivit cancan.ro.