Dan Petrescu și-a criticat dur elevii după victoria cu Rennes, afirmând că trupa sa nu a făcut cel mai grozav meci. Campioana României s-a chinuit în fața francezilor chiar și cu doi oameni în plus pe teren.

„Victoria nu cred că e meritată. În fotbal nu meriți mereu să câștigi. Eu sunt supărat pe jucători, mie nu mi-a plăcut ce am văzut. Numai norocul a făcut să câștigăm. Dacă jucăm așa în următoarele trei meciuri, facem zero puncte, facem zero goluri și luăm 10 goluri. Nu avem nicio șansă dacă jucăm mai ales cum am jucat în repriza a doua”, a tunat antrenorul campioanei României, la microfonul Digi Sport.

Apoi, și Ciprian Deac, mijlocașul CFR-ului, a avut o reacție negativă la finalul partidei vizavi de prestația „feroviarilor”: „Am fost puțin penibili. A fost un meci greu, cu toate că ei au rămas cu un om în minus încă de la început. O echipă cu calitate, care știe fotbal. Şi cu doi în minus ne-a fost greu. Sincer, nu suntem mulţumiţi de prestaţia din seara asta. Nu ai voie cu doi oameni în minus să aibă posesia.

E clar că intervine acea stare de relaxare. Dar, să nu uităm că suntem mulți jucători de peste 30 de ani și în momentele acestea ar trebui să se vadă experiența. Am fost puţin penibili, să zic așa.

Am avut în prima repriză trei ocazii mari în care puteam să închidem meciul și nu mai aveam emoții. Vă spun sincer, Rennes este o echipă pe care este foarte greu să o baţi aici. Meciul retur va fi cu totul alt meci. Noi avem o forță în plus pe teren propriu. Deocamdată nu am realizat nimic”, a spus Deac, conform sursei citate.

Altfel, CFR Cluj este pe locul 2 în Grupa E, cu 6 puncte, cu unul mai puțin decât liderul Celtic.

