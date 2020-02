„În seara zilei de 26 februarie 2020 a fost convocata Delegatia Permanenta Teritoriala ALDE , la care au fost invitati si o serie de membri importanti ai partidului. Un numar de 120 de membri s-au intrunit, astfel, pentru a stabili viitorul politic al acestei organizatii. După o prezentare a situaţiei politice la zi, s-a dat cuvântul delegaţilor, care au conchis că rămânerea în acest partid, în condiţiile actuale, înseamnă de fapt blocarea aspiraţiilor comunităţilor giurgiuvene. Discuţiile au mai arătat că cetăţenii îşi pierd încrederea în politica ALDE la nivel naţional şi vorbitorii au solicitat conducerii judetene să ia cele mai bune măsuri pentru ca oamenii să fie reprezentaţi corect şi cu cele mai bune şanse în viitoarele forme de conducere a administraţiilor locale, judeţene şi naţionale”, se arată în comunicatul postat de Toma Petcu pe social media.

Cum îşi motivează gestul deputatul ALDE

”Întotdeauna mi-am făcut datoria conform propriei conştiinţe, fără să accept vreodată arbitrariul sau măsurile de forţă. Rezultatele organizaţiei noastre teritoriale de la Giurgiu au arătat că ne-am implicat şi am muncit foarte bine, astfel încât în toate competiţiile electorale între filialele judeţene ale ALDE am fost pe primul loc, atât în 2016, cât şi în 2019 şi acesta este meritul întregii noastre echipe. Am fost de acord, mi s-a părut firesc în contextul anului 2016, să formăm coaliţia cu PSD. Au apărut apoi derapajele în actul de guvernare şi au fost foarte multe posibilităţi când puteam să ieşim de la guvernare. Nu am făcut acest lucru, iar atunci când a fost hotărâtă în sfârşit această soluţie politică, am demonstrat fragilitatea noastră în faţa PSD-ului prin pierderea unor colegi şi a PSD-ului, care a pierdut guvernarea”, scrie Toma Petcu.

Toma Petcu, felicitat de colegi pentru formula politică aleasă

„Totodată, majoritatea vorbitorilor a subliniat ideea ca echipa să rămână unită, să continue împreună şi să-şi păstreze verticalitatea în orice formă de negociere. Toti vorbitorii au solicitat preşedintelui Toma Petcu să continue discuţiile cu PNL, mai ales că cei mai mulţi dintre cei prezenţi în sală sunt foşti membri ai acestui partid istoric şi l-au felicitat pe domnul deputat Toma Petcu pentru formula politică aleasă. De fapt, această întrunire, aşteptată de către reprezentanţii tuturor organizaţiilor ALDE din judeţul Giurgiu de mai mult timp, a fost văzută de către delegaţi ca un pas necesar înainte în realizarea dorinţei lor de a schimba lucrurile în acest judeţ. Asigurându-l pe preşedinte că vor fi alături de el în orice întrepride acesta, membrii Delegatiei l-au felicitat pentru pragmatism, pentru munca depusă, pentru alegerea făcută şi i-au cerut să continue demersurile începute şi să lupte pentru a câştiga împreună alegerile viitoare”, se arată în comunicatul Organizaţiei Giurgiu.

“Ştim să fim numărul 1! Am fost numărul 1 cu organizaţia PNL, am fost numărul 1 cu ALDE, vrem să aducem organizaţia PNL din nou pe primul loc pe ţară!”, a spus unul dintre vorbitori. Un alt vorbitor a amintit că aceasta Filiala Teritoriala a însemnat mai întâi o echipă, care s-a sudat în timp, a primit noi şi noi membri, devenind mereu mai puternica, păstrându-şi ideologia si convingând prin seriozitate şi prin muncă, iar acum prin adaugarea unui brand puternic, vine în întâmpinarea aşteptărilor electoratului şi ale membrilor noştri. In finalul intalnirii sa supus la vot propunerea de trecere a intregii Filiale Teritoriale ALDE la organizatia PNL Giurgiu , propunerea fiind aprobata cu unanimitatea voturilor membrilor Delegatiei Permanente Teritoriale”.

Reamintim că Toma Petcu, preşedintele organizaţiei judeţene a ALDE Giurgiu, a fost ministru al Energiei în Guvernele Grindeanu şi Tudose.

