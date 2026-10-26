Înainte să devină cunoscut publicului din România și să câștige iUmor, Remus Iosub, cunoscut drept Ramore, a lucrat ca gunoier în Anglia. Ulterior, acesta și-a construit o carieră în divertisment, a publicat cărți și a dezvoltat o afacere cu peste 15 locații, atât în România, cât și în străinătate. Acum, fostul câștigător al emisiunii de umor face un nou pas profesional și pregătește un lungmetraj cu un buget estimat la 1,8 milioane de euro.

Producția, care ar urma să ajungă în cinematografe în 2027, reunește 49 de actori, peste 80 de membri ai echipei și sute de figuranți. Filmările pentru producția intitulată „Doar fraierii cred în noroc” au început deja, iar proiectul îi aduce împreună pe actori cunoscuți din cinematografie, televiziune și comedie.

Parcursul profesional al lui Remus Iosub a început departe de industria divertismentului. Înainte să ajungă pe micile ecrane, acesta a lucrat ca gunoier în Anglia, experiență pe care o amintește acum atunci când vorbește despre schimbările din viața sa.

Câștigarea emisiunii iUmor a reprezentat una dintre etapele importante ale carierei sale. Ulterior, Ramore s-a implicat în mai multe proiecte artistice, a avut roluri în seriale și a publicat cărți. În paralel, a intrat și în antreprenoriat, dezvoltând un business care, potrivit informațiilor prezentate de acesta, numără în prezent peste 15 locații în România și în afara țării.

Ramore susține că experiențele prin care a trecut l-au determinat să își asume noi provocări profesionale, chiar și atunci când acestea au presupus schimbarea completă a domeniului de activitate.

„Am fost subestimat de multe ori, dar fiecare etapă a vieții mele m-a împins să merg mai departe. De la munca de gunoier în Anglia, la câștigarea iUmor, roluri în seriale, cărți publicate și dezvoltarea unui business cu peste 15 locații, atât în România, cât și în afara țării, am învățat că nu trebuie să rămâi într-un loc doar pentru că te simți confortabil. A venit momentul să fac următorul pas și să cuceresc un domeniu nou: cinematografia.”

Noul proiect al lui Remus Iosub este lungmetrajul „Doar fraierii cred în noroc”, o producție cinematografică al cărei buget este estimat la 1,8 milioane de euro. Potrivit informațiilor transmise de echipa de producție, filmul va reuni 49 de actori, peste 80 de profesioniști implicați în realizarea sa și sute de figuranți.

Printre numele confirmate în distribuție se numără Mihai Călin, Ada Dumitru și Silviu Biriș, actori cunoscuți publicului din proiecte de televiziune și cinematografie.

Filmările au început și sunt programate să se desfășoare pe parcursul a peste șase săptămâni.

Deocamdată, povestea filmului nu a fost dezvăluită în detaliu. Informațiile prezentate până acum indică o producție în care comedia va fi combinată cu scene de acțiune, momente dramatice și situații inspirate din relațiile interumane.

Pentru Remus Iosub, trecerea la realizarea unui lungmetraj reprezintă o nouă etapă profesională, după experiențele acumulate în televiziune, comedie și antreprenoriat. Acesta afirmă că își dorește să realizeze un film în care spectatorii să recunoască situații din viața de zi cu zi, inclusiv din relațiile de familie și din cercurile de prieteni.

„M-am apucat să fac un film în care cred enorm și pe care îmi doresc să-l duc la un alt nivel. Vom explora cele mai întunecate emoții ale oamenilor, dar și cele mai frumoase laturi ale lor, cu momente de comedie, acțiune și tensiune. Sunt convins că fiecare spectator va regăsi în personaje comportamente și situații din propria viață, din familie sau din cercul de prieteni. Indiferent că ești copil, părinte sau bunic, cred că vei găsi ceva familiar în această poveste. Am ieșit din zona de confort și sunt pregătit pentru această provocare. Ne vedem în 2027!”, a declarat Ramore.

Lungmetrajul „Doar fraierii cred în noroc” este programat să ajungă în cinematografe în 2027. Până în prezent, nu a fost comunicată o dată exactă a premierei.

De asemenea, detaliile privind intriga și personajele principale nu au fost făcute publice, urmând să fie prezentate pe măsură ce proiectul avansează.