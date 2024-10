Un film care merită (re)văzut: „Vânătoarea lui Octombrie Roșu”. În 1990, URSS era în agonie. Republicile unionale începuseră să părăsească Uniunea Sovietică.

Filmul a avut o distribuție de top: comandantul submarinului sovietic a fost jucat de veteranul Sean Connery. Ofițerul politic a fost jucat de Peter Firth. Analistul CIA care reușeste să anticipeze mișcările comandantului sovietic a fost jucat de Alec Baldwin.

Un film legendar: „Vânătoarea lui Octombrie Roșu”

Un film de top în 1990, regizat de John McTiernan cu o distribuție de top are o intrigă care te ține cu sufletul la gură. Un fiu de pescari din statele baltice, as la vânătoarea de balene devine comandant pe un submarin de noutate „cosmică”. Acesta are un sistem de propulsie în imersiune, perfect revoluționar. Practic, apa trece printr-un soi de „branhii” în timpul marșului, iar mecanismele silențioase fac submarinul să înainteze fără elicele propulsoare, doar pe baza acelor curenți, ceea ce îl face de nedetectat de sonarele NATO.

Sovieticii instalaseră rachete nucleare pe acest submarin strategic. Numai că Marko Ramius, comandantul sovietic are alte planuri. Moartea soției îl face să nu mai aibă nimic de a face cu Marina URSS. Decide să își ia echipajul prin surprindere, știind că unii dintre oamenii săi nu erau de acord cu escaladarea nucleară. Evident, dezertarea însemna execuție. El decide să scape de ofițerul politic apoi să schimbe ordinele primite de a se poziționa pe o anumită arie de supraveghere, cu unele care arătau intenția de a ajunge în apele SUA.

În film, Ramius trimite o scrisoare către Amiralitate în care arată că va dezerta. Știa că niciun comandant, în afară de fostul său student preferat de pe submarinul Konovalov nu putea să îl „vâneze”. Comisarul politic este asasinat de Ramius, echipajul află că acesta s-a lovit la cap accidental și a murit.

Un film plin de suspans: jocul de-a șoarecele și pisica. De ce poate fi în stare „a damn cook” (un simplu bucătar)

Echipajul și amiralitatea află în același timp de intențiile lui Ramius. Konovalov e trimis în urmărire. Între timp CIA îl cheamă pe analistul jucat de Baldwin care arată clar că Ramius va dezerta. CIA fusese alertată de KGB care afirma că Ramius va ataca SUA. US Navy și CIA îl somează pe analist ca în timpul cel mai scurt să neutralizeze submarinul sovietic înainte de a fi vânat la propriu.

„Octombrie Roșu” e vânat în film și de americani și de sovietici. Analistul și un grup de ofițeri americani ajung în submarinul sovietic. Konovalov îl urmărea dar sunt sabotaje interne inexplicabile. În cele din urmă, Baldwin realizează că un singur om putea afla tot ce gândea echipajul alături de Ramius. Era mereu lângă ei la masă. Era vorba de un agent GRU cu acoperire de bucătar. Personajul lui Baldwin îl împușcă atunci când acesta încearcă să provoace o explozie la bordul submarinului în silozul rachetelor. Baldwin exclamă: „a damn cook”! - „un simplu bucătar”.

„Konovalov” e lovit de o torpilă printr-o manevră folosită doar de Ramius, un fel de „cobra lui Pugaciov” a submarinelor, Torpila trasă de submarin spre o țintă ajuge prin manevra executată de țintă de a o devia prin manevre laterale și întoarceri, să lovească vasul trăgător. analistul și Ramius duc submarinul într-un golf unde analistul pescuia cu bunicul său. Sovieticii au fost informați că submarinul a fost lovit de „Konovalov” care înainte de a fi distrus lansase o ultimă torpilă.

Numele „Putin” apare în pelicula spectaculoasă

Numele ofițerului politic în film este Ivan Putin. Nu știu cât de comun este numele Putin în Rusia. Bunicul actualului lider de la Kremlin, Spiridon fusese bucătarul unor lideri ai Revoluției din Octombrie, Lenin și Stalin. Vladimir Putin era locotenent-colonel KGB, operase în Germania de Est. Lucra la Leningrad la biroul de relații externe al Universității de Stat de aici.

Anticipau oare analiștii CIA că Vladimir Putin va ajunge din ofițer disponibilizat în 1991, adjunct al primarului din Leningrad, șef al FSB, succesorul KGB apoi premierul Rusiei în ultima zi din 1999? Și-ar fi dorit ei ca adevăratul Putin să fi avut soarta celui din film?

Evident, sunt simple întrebări, pot fi coincidențe, dar prin anii 90, doar naivii credeau și sunt convins că și astăzi doar naivii mai cred în coincidențe. Este foarte posibil ca în SUA să nu prea fi fost surprize la nivel de CIA că Vladimir Putin în 8 ani de la căderea Rusiei va deveni cel mai puternic om din Rusia.

Sursa foto: Wikipedia