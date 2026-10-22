Justitie

Un concurent de la Vocea României, în centrul unui dosar de accident rutier. Un interpret din Republica Moldova cere despăgubiri

Un concurent de la Vocea României, în centrul unui dosar de accident rutier. Un interpret din Republica Moldova cere despăgubiriSursa foto: Unimedia
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Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Vasile Mălai, tânărul din Republica Moldova care a impresionat juriul emisiunii „Vocea României”, este vizat în dosarul unui accident rutier în care interpretul din Republica Moldova Vlad Codreanu a fost lovit pe trecerea de pietoni. Artistul solicită despăgubiri pentru prejudiciile suferite, iar părțile au discutat în instanță posibilitatea unei împăcări prin mediere.

O ședință de judecată a avut loc pe 22 octombrie, la Chișinău. Avocatul interpretului a declarat că starea de sănătate a clientului său rămâne precară. Următoarea ședință este programată pentru 24 noiembrie, când va începe examinarea cauzei.

Avocatul artistului, Nicolae Marian, a anunțat că acesta cere despăgubiri materiale și morale pentru consecințele accidentului. Suma solicitată nu a fost făcută publică.

„Starea de sănătate este una încă rea la momentul de față. Se formulează acțiunea civilă privind încasarea sumei cu titlu de prejudicii morale și materiale suportate prin consecința accidentului. Însă, până la examinarea acțiunii civile, se vine cu inițiativa de a încheia o tranzacție de împăcare, de mediere, mai bine spus. Astăzi, în ședință, a fost coordonat, iar decizia a fost susținută”, a declarat avocatul.

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Nicolae Marian, avocat Republica Moldova

Sursa foto: Facebook/Nicolae Marian

Potrivit acestuia, despăgubirile ar urma să acopere inclusiv veniturile pierdute de interpret și prejudiciile legate de starea sa de sănătate.

„Este o sumă destul de mare care se desprinde din venitul ratat al părții vătămate, din prejudiciul moral suportat. (...) Este vorba de prejudiciul biologic inclusiv”, a precizat Nicolae Marian.

Artistul spune că șoferul l-a vizitat în spital

Vlad Codreanu a declarat pentru UNIMEDIA că Vasile Mălai l-ar fi vizitat de aproximativ două ori în perioada spitalizării și că și-ar fi exprimat regretul pentru cele întâmplate.

Interpretul susține însă că discuțiile despre împăcare nu au dus la un acord, deoarece nu ar fi fost acceptate anumite condiții.

„A fost de vreo două ori. A spus că regretă și urma să ne împăcăm. Însăși împăcarea nu era cu un sens bun al cuvântului, pentru că nu voia să accepte unele chestii și condiții. De asta, am decis să mergem în instanța de judecată”, a declarat Codreanu.

În cadrul ședinței din 22 octombrie, părțile au susținut inițiativa unei tranzacții de împăcare prin mediere. Rămâne de văzut dacă vor ajunge la o înțelegere.

Vasile Mălai a devenit cunoscut după participarea la emisiunea „Vocea României”. Tânărul din Republica Moldova a interpretat piesa „Confesiune”, semnată de Smiley, și a reușit să întoarcă toate scaunele antrenorilor.

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