Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu

Noul primar al vestitului New York este Zohran Mamdani. Unele publicații îi spun socialist, progresist, dar omul e un comunist sadea. În discursul de victorie ținut în Brooklyn, Mamdani le-a spus susținătorilor că au răsturnat o dinastie politică și au dat putere bucătarilor, livratorilor și șoferilor de taxi. Liviu Mihaiu, Robert Turcescu și Mirel Curea vorbesc in podcastul HAI Live despre schimbările absolut nebune care se întâmplă sub ochii noștri.

