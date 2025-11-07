HAI România! Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii







Un nou podcast, „7×7” revine într-o formulă actualizată pe platforma Hai România, vineri, ora 12.00. Radu Coșarcă și Dan Andronic propun un podcast săptămânal care condensează principalele evenimente în șapte segmente a câte șapte minute. Formatul omagiază emisiunea difuzată la TVR în 1990–1991, păstrând disciplina editorială și ritmul alert care au consacrat titlul.

În noua versiune, rolurile sunt inversate: Radu Coșarcă revine în postura de analist, cu claritatea și rigoarea din anii de glorie ai TVR, iar Dan Andronic moderează discuția, structurează temele și asigură trecerile între subiecte. Fiecare episod urmărește să livreze context, date și concluzii operaționale pentru publicul interesat de actualitate politică, geopolitică și sport.

Ediția de săptămâna aceasta include: vizita secretarului general al NATO și implicațiile pentru flancul estic (capabilități, infrastructură duală, apărare aeriană); alegerile de la New York, privite ca barometru de mobilizare pentru anul electoral american și cu ecouri în plan economic și diplomatic; alegerea lui Sorin Grindeanu la conducerea PSD, cu accent pe mesajele către partid, coaliție și electoratul nehotărât.

Un bloc distinct este dedicat candidaturilor pentru București, cu harta temelor care decid votul în Capitală (trafic și transport public, termoficare, urbanism, spații verzi, curățenie, execuție bugetară). Finalul episodului trece în revistă rezultatele la fotbal ale echipelor românești, extrăgând indicatori de formă și lecții privind continuitatea loturilor și dezvoltarea academiilor.

Podcastul mizează pe un mix de analiză și explicație: Coșarcă livrează evaluarea de fond, în timp ce Andronic sintetizează mizele și expune scenariile pe termen scurt și mediu. „7×7” este construit pentru consum rapid pe mobil, cu capitole indexate și rezumat scris, astfel încât fiecare segment să poată fi urmărit independent.

Episodul este disponibil pe Hai România, cu distribuție simultană pe platformele social media. Formatul se adresează publicului care vrea să înțeleagă și profesioniștilor care au nevoie de repere concise pentru vremurile care vin.