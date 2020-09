O femeie din Vaslui a fost mutată la spitalul COVID din Bârlad, după ce fusese supusă unei intervenții chirurgicale la Spitalul din Vaslui. Testele pentru coronavirus i-au ieșit negative de două ori, apoi a fost operată de de colecist. La 61 de ani, Valeria Costache s-a stins din viață, chiar dacă intervenția nu fusese una complicată. Pentru că nu s-a mai trezit după operație, medicii au diagnosticat-o cu COVID-19, confrom Libertatea.

Camelia Bălan, fiica defunctei, povestește situația tragică prin care trece în aceste zile. „Oricine poate să fie în situația mea, să-și ducă mama pe picioare la spital și să o scoată într-un sac. Nici măcar nu ne-au zis că o transferă în mijlocul nopții la spitalul COVID de la Bârlad. Că mama nu mai e la ei am aflat abia când am sunat de dimineață la Spitalul Județean Vaslui, unde știam că e. Am rămas să ne întrebăm cum de au găsit-o bolnavă de coronavirus abia după operație, când nu se mai trezea din anestezie.”

A izbucnit un focar

La câteva ore după ce Valeria Costache a fost mutată la spitatul COVID de la Bârlad, oficialii de la DSP Vaslui au anunțat izbucnirea unui focar de coronavirus chiar pe secția de Chirurgie a Spitalului Județean Vaslui, de unde plecase intubată și inconștientă pacienta în cauză.

16 cadre medicale, asistente și infirmieri s-au trezit că au ieșit pozitiv în urma testelor efectuate. „Operația a decurs bine. Așteptăm să treacă perioada critică de 72 de ore și ca pacienta să se trezească din anestezie”, a fost mesajul primit de familia Valeriei Costache, de la chirurgul care a operat-o pe femeie. Camelia Bălan a fost sunată de inspectorii sanitari, dar fiica pacientei nu a primit recomandarea de izolare la domiciliu. Nu au fost vizați nici cei doi nepoți ai Valeriei Costache, care locuiau alături de bunica lor.

Familia a încercat să afle detalii despre starea de sănătate a femeiim, ajunsă la Bârlad, dar nu au primit informații. „Ni s-a spus inclusvi că ținem linia ocupată”, spune Camelia Bălan. Decesul a survenit la data de 29 august, iar ginerelui femeii i s-a spus că informațiile pot fi date doar de medic.

Familia, debusolată total

Doctorul îmi zice: „Dar nu v-a informat nimenea?”. Am simțit că-mi fuge pământul de sub picioare. Că mi-am dat seama imediat despre ce e vorba. „Ea a decedat”, mi-a răspuns medicul. Am întrebat cum a fost posibil să nu-mi spună nimeni când am sunat la ora 9. Oricine poate să fie în situația asta. Noi îi plătim pe ei și ne punem sprijin în ei dacă e ceva cu sănătatea. Și apoi murim cu zile”, a povestit Vasile Bălan pentru sursa citată.