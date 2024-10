International Un an de la atacul Hamas în Israel. Victimele, comemorate la Templul Coral din București







Astăzi, 7 octombrie 2024, se împlinește un an de la atacul major lansat de militanții Hamas împotriva Israelului. De atunci, în Orientul Mijlociu, confruntările violente s-au intensificat zilnic, iar tensiunile din conflict au escaladat tot mai mult. Ziua de 7 octombrie 2023 a avut un impact semnificativ asupra civililor din Israel, atunci când Hamas a orchestrat un atac surpriză. Peste 1.200 de persoane și-au pierdut atunci viața, iar 250 de oameni au fost luați ostatici.

Astăzi, la Templul Coral din București a fost organizată o ceremonie de comemorare a victimelor ce au pierit în urmă cu un an. La acest eveniment, au participat numeroase personalități marcante, printre care Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, Silviu Vexler, sau ambasadorul Germaniei în România, Peer Gebaure. Fiecare a ținut un discurs în memoria victimelor, menționând suferința provocată de acest conflict familiilor din Israel.

De asemenea, în cadrul acestui eveniment, a fost prezentă și familia ostaticei românce Doron Steinbrecher. Mama ei, Simona Steinbrecher, a ținut un discurs emoționant în fața celor prezenți la acest eveniment, retrăind cu greu clipele de groază prin care a trecut în urmă cu un an de zile, când fiica ei a fost răpită de gruparea Hamas.

Un an de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu

Curtea Templului Coral a găzduit astăzi unul dintre cele mai emoționante evenimente. În urmă cu un an, totul avea să se schimbe în Orientul Mijlociu, în urma atacului sângeros al Hamas împotriva Israelului. Cele 1.200 de victime ucise atunci au fost comemorate astăzi, fiind dezvăluite fotografii explicite din ziua atacului terorist. Totodată, fiecare participant la eveniment a primit câte o floare galbenă, aceasta fiind culoarea simbol pentru cei 1.200 de oameni nevinovați uciși.

Silviu Vexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, a fost astăzi prezent în cadrul ceremoniei, rostind un discurs în memoria victimelor: „Îmi pare rău că sunteți astăzi aici. Ceea ce s-a întâmplat acum un an a sfâșiat lumea în ansamblul său. Și poate că cel mai trist lucru este că la un an distanță, durerea nu s-a stins cu nimic. Nu a dispărut, lucrurile nu au devenit mai simple. Am văzut în schimb, trebuie să o spun cu o mare tristețe, că lumea internațională a înțeles prea puțin din ceea ce s-a întâmplat atunci, care este impactul. Nu este doar un număr, 1.200. numărul trece într-o clipită. Dar ceea ce s-a întâmplat nu dispare.

Am putut vedea, cum din ce în ce mai mult, în marile capitale ale lumii, în loc să existe marșuri imense în care să se ceară eliberarea ostaticilor și sprijinirea statului Israel, în lupta cu organizațiile și statele teroriste internaționale, am văzut proteste împotriva statului Israel. Am văzut proteste împotriva victimelor, definite ca o formă de răzbunare împotriva unor agresori imaginari. Și am văzut, din păcate, zilele trecute, chiar și în România unele fantome ridicole ale trecutului, care au încercat să-și folosească pozițiile efemere pentru a face propagandă pentru o coaliție de grupări și organizații teroriste”, a declarat emoționat Silviu Vexler.

Declarațiile unei mame îndurerate

Deși a trecut un an de la atac, 101 de persoane sunt în continuare ținute captive de către teroriștii Hamas. Una dintre aceste persoane este Doron Steinbrecher, ostatică de naționalitate română. Mama sa, Simona Steinbrecher, a fost astăzi prezentă la eveniment, unde a adresat câteva cuvinte în fața celor prezenți.

„Bună ziua tuturor, în primul rând vreau să mulțumesc pentru privilegiul de a vorbi în fața voastră și de a împărtăşi povestea mea personală. Eu sunt Simona Steinbrecher, mama lui Doron Steinbrecher, care a fost răpită în Gaza acum un an. Doron a fost răpită din locuinţa ei, din camera de urgență. Chiar de sub patul unde se ascunsese, locul care ar fi trebuit să fie cel mai sigur.

Doron, fiica mea a fost prinsa şi răpita când era singură, dintr-o casă care este atât de aproape de mine fizic și totuși atât de departe în ceea ce privește capacitatea mea de a o ajuta. Inima mea s-a spart în bucăți când am pierdut legătura cu ea. În jurul orei 10:20, Doron m-a sunat cu frică și mi-a spus că aude că intră cineva în casă, că o trag de sub pat și o iau de acolo, o răpesc. Aceasta a fost singurul și ultimul contact cu ea.

În afară de asta, nu a mai fost niciun semn de la Doron până în ziua 107. Atunci, fiica mea scumpă și alte două fete au apărut într-un videoclip al Hamas-ului. În videoclip se vede că Doron este foarte palidă, slabă şi speriată.

Simt şi sper că ştie că inima şi mintea mea sunt cu ea. Că mama ei nu va înceta niciodată să lupte pentru a-şi aduce fiica acasă” a declarat vizibil emoționată Simona Steinbreher.

Apelul Ambasadorului Germaniei pentru pace

În cadrul ceremoniei dedicate victimelor ucise în urmă cu un an în Israel de către gruparea teroristă Hamas, a fost prezent Excelența Sa Peer Gebaure, Ambasadorul Germaniei în România.

Ambasadorul Germaniei în România a ținut un discurs în fața celor prezenți. El a vorbit despre atacul brutal al grupării Hamas, subliniind impactul devastator asupra populației civile. „Doamnelor și domnilor, în urmă cu un an de zile, Israel a avut parte de o experiență îngrozitoare. Gruparea teroristă Hamas a invadat țara, omorând cu brutalitate femei, copii și bebeluși, fără nicio compasiune sau milă.

Peste 1.200 de persoane au fost victimele acestui masacru și sute de persoane au fost luate drept ostatici, fiind ținute în condiții extrem de dificile. Astăzi, la un an de la atacul sângeros, suntem în continuare alături de familiile victimelor. Le doresc familiilor care și-au pierdut mamele sau tații, bunicii sau copiii forță și curaj în aceste vremuri grele. Mă rog pentru voi și pentru cei dragi vouă. Astăzi, situația pentru persoanele din regiune este mai complicată ca niciodată. Atacurile dure ale grupării Hamas cauzează suferință. Israelul are dreptul de a se apăra și să ia acțiune împotriva atacurilor teroriste și amenințărilor. Trebuie să-și protejeze cetățenii. Sper, pentru oamenii din Israel, că va exista un moment în care se va instala pacea”, a transmis Excelența Sa Peer Gebaure.

Evenimentul de astăzi, organizat în curtea Templului Coral din București a fost emoționant, dar în același timp extrem de dureros. Prin prisma fotografiilor prezentate, realitatea a devenit mult mai dură, iar toți cei prezenți au putut simți suferința unei mame îndurerate, și nu numai. Acestea au amintit că este nevoie de compasiune și solidaritate față de victimele unui astfel de masacru.