Aici, programele de after school sunt practic concepute pentru a dezvolta un talent sau o abilitate care este ignorata de scolile obisnuite. Aceste programe ar putea avea un caracter educativ sau recreativ. Oricare ar fi tipul lor, ele urmaresc sa mentina copilul activ si interesat. Cel mai important avantaj al unui program bun de after school este ca largeste zona de interese a copilului. El sau ea este expus la lucruri noi, uneori interesante, alteori provocatoare. Stapanirea unei noi forme de arta sau a unei noi abilitati creste respectul de sine al copilului. De asemenea, va permite sa va introduceti copilul in noi optiuni de cariera. Un copil care frecventeaza o clasa de muzica poate decide ca ii place atat de mult incat vrea sa faca o cariera din ea pe termen lung.

Socializarea este un alt mare avantaj al programelor de la after school. Copiii ajung sa intalneasca alti copii cu care isi impartasesc interesele si isi fac noi prietenii. O ora de origami sau o ora de tenis de camp pot fi foarte distractive. Multe dintre aceste programe antreneaza copiii pentru multe abilitati. A juca un meci de tenis poate fi o experienta minunata pentru un copil mic. Programele dupa scoala tin adolescentul ocupat. Acestea au o anumita protectie impotriva obiceiurilor distructive precum drogurile si alcoolul. Sondajele indica faptul ca copiii care sunt tinuti ocupati prin diferite activitati educationale sunt mai putin predispusi la abuz, depresie si alte neplaceri. Cresterea semnificativa a performantei, a prezentei si reducerea ratelor de abandon sunt alte avantaje ale programelor scolare.

Majoritatea programelor au copii care interactioneaza cu unul sau mai multi adulti. Acest lucru le permite sa beneficieze de relatii pozitive cu adultii. Adesea, copiilor le este greu sa se increada in parinti si profesori, dar se pot deschide fata de alti adulti. Un program bun after school are multe avantaje. Va mentine copilul distrat, la fel de ocupat si, astfel, ii impiedica pe copii sa devina dependenti de televizoare si computere. Dandu-le modalitati de a arde excesul de energie si de a le explora creativitatea, programele de after school ajuta la modelarea personalitatii generale a copilului.

Unele dintre motivele populare pentru care parintii privesc scoala privata ca o optiune de educatie pentru copiii lor includ si alte avantaje, in afara de after school. Este vorba de atentie individuala, clase mai mici, facilitati superbe si multe altele.

Cei mai multi parinti isi doresc ca copiii lor sa aiba cat mai multa atentie personala. Daca puteti face acest lucru, doriti ca acestia sa primeasca cat mai multa atentie individuala si in scoala. Daca copilul invata la o scoala privata, este foarte probabil ca el sa fie intr-o clasa cu un numar mai mic de copii. Scolile precum Teddybar au adesea dimensiuni care variaza intre 10 si 15 elevi, in functie de clasa. Cu un raport mai mic dintre studenti si profesori, profesorii sunt capabili sa ofere fiecarui elev mai multa atentie individuala.

Un alt aspect important al atentiei sporite individuale este acela ca problemele de disciplina tind sa fie mai putin frecvente. Exista doua motive principale pentru care majoritatea elevilor se afla in scoala privata, deoarece au o dorinta puternica de a invata si, in al doilea rand, multe scoli private au aplicarea mai consistenta a codurilor de conduita.

Scolile private se asteapta ca parintii sa fie implicati activ in educatia copilului lor. Conceptul unui parteneriat pe trei cai este o parte importanta a modului in care lucreaza majoritatea scolilor private. Desigur, gradul de participare si implicare va fi probabil mai mare daca aveti un copil in clasele prescolare sau elementare decat daca sunteti parintele unui elev de liceu.

O scoala precum Teddybar se poate concentra pe invatarea copilului cum sa gandeasca, spre deosebire de invatarea a ce sa gandeasca. Acesta este un concept important de inteles. In multe scoli publice, notele scazute ale examenelor si testelor pot aduce publicitate negativa si chiar posibilitatea ca un profesor sa poata fi revizuit in mod nefavorabil. Scolile private nu au aceste presiuni ale raspunderii publice. Acestea trebuie sa indeplineasca sau sa depaseasca programa de stat si cerintele de absolvire minime, dar sunt responsabile doar pentru clientela lor. Daca scoala nu obtine rezultatele dorite, parintii vor gasi o scoala care sa o faca. Daca cel mic nu intelege un concept de matematica, profesorul va descoperi asta destul de repede si poate aborda problema de invatare la fata locului, mai degraba decat sa astepte saptamani sau luni pentru a o rezolva.

In mod ideal, doriti ca copilul dvs. sa aiba un program echilibrat in scoala. Un program echilibrat poate fi definit ca parti academice egale, sporturi si activitati extracurriculare. In scoala privata Teddybar se practica acest tip de program echilibrat.

