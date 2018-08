Cine e omul din umbra lui Liviu Dragnea și ce rol are el în viața liderului PSD

Povestea atentatului împotriva liderului PSD, Liviu Dragnea, a început cu mărturisirile lui Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă. Acesta a declarat, marți, că președintele PSD a fost amenințat cu moartea. Vâlcov a adăugat că șeful Camerei Deputaților nu este protejat de instituțiile statului. „Unii oameni care conduc astăzi instituții ale statului fac parte din acest Stat paralel. Din punctul meu de vedere, SRI nu a ieșit din această ecuație”, a afirmat Vâlcov. Afirmațiile lui ar fi trecut, poate, în categoria „exagerări” dar în aceeași seară chiar Liviu Dragnea a făcut declarații incendiare despre acest episod.





În emisiunea „100 de minute” de la Antena 3, în dialog cu Alessandra Stoicescu, președintele PSD a insistat asupra faptului că, după ce a pus presiune pe companiile străine să nu mai externalizeze profitul, după ce a început lupta cu Statul paralel, au apărut o serie de amenințări, de la discreditare până la un atentat la viața lui. Acest lucru s-ar fi petrecut anul trecut, în aprilie.

Dragnea: Suntem într-un stat parțial mafiot

„Au venit patru străini în România, au fost cazați la Athénée Palace, din ceea ce mi s-a spus, și au stat trei săptămâni aici... Mă rog, am scăpat... Dar asta nu înseamnă că mi-am luat pază sau să-mi iau pază”, a declarat Dragnea. Politicianul a adăugat că cei patru au ajuns aproape de el, că știe cine a pus la cale asta. „Suntem într-un stat parțial mafiot. Statul paralel este o mafie! Este o mafie!”, a afirmat Dragnea. El l-a indicat pe cel care i-ar fi plătit: „Un om celebru în lume”. Liderul PSD a dat și definiția Statului paralel și consideră că președintele Iohannis este captiv al sistemului. „Statul paralel este format din șefii instituțiilor, generalii serviciilor, din parchete, din servicii secrete, probabl și la DGA. Toți acești oameni au pus deasupra lor pe șeful statului. El are impresia că el conduce această mafie, de fapt mafia îl folosește”, a afirmat Liviu Dragnea.

În căutarea lui Paul Ionescu

Pentru ca un om să fie capabil să lupte cu un astfel de sistem, întins ca o caracatiță, se presupune că ar avea în spate o adevărată armată de consilieri. S-a vehiculat că toată strategia lui Liviu Dragnea ar fi opera generalului Florian Coldea. Liderul PSD a infirmat asta, mai mult, a spus că omul lui de bază este Paul Ionescu. Cel care îl privea din spatele reflectoarelor, deoarece îl însoțea la emisiune. „Nu am nevoie să-mi iau consilier pe Florian Coldea. Și în general n-am... Eu am un consilier, Paul Ionescu, pe care probabil că îl ştiţi, e cu mine aici (...) E un băiat civil, adică... Pentru că eu mă consiliez cu colegii din partid, cu secretarul general Marian Neacşu, cu o parte din vicepreşedinţi, cu preşedinţi de organizaţii”, a afirmat Dragnea. El a adăugat că nici de sfaturile lui Vasile Dîncu nu are nevoie, deși îl consideră un bun prieten. „Unii sunt supăraţi pentru asta. Unii sunt supăraţi pe el, alţii sunt supăraţi pe mine, dar este un om pe care eu îl apreciez foarte mult, cu bunele şi relele lui, cum şi eu sunt cu bunele şi relele mele prietenul lui. Dar să n-aveţi impresia că Vasile Dîncu este îndrăgostit de Florian Coldea sau George Maior. Să nu aveţi această impresie greşit”, a afirmat Dragnea. Contactat de „Evenimentul zilei”, Vasile Dîncu a declarat: Nu mă interesează acest subiect.

Omul care duce geanta

Numele lui Paul Ionescu este necunoscut pentru majoritatea social-democraților. O sursă din partid l-a dibuit rapid, dar nu după nume, ci după fotografie. „A, băiatul ăsta este mereu în preajma lui Dragnea, îi duce geanta”, ne-a precizat sursa.

Numele lui Paul Ionescu a fost intens mediatizat în iulie, 2018, când a fost audiat la DIICOT. „Nu are nicio legătură nici cu zona politică, nici cu zona parlamentară. Este un dosar din viața privată”, a declarat acesta după audieri. A adăugat că are calitatea de martor întrun deschis în 2017 și că nu poate da alte detalii. Se pare că ar fi vorba despre un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit declarației de avere a lui Ionescu Paul Mihail, postată pe site-ul Camerei Deputaților, consilierul lui Liviu Dragnea deține două autoturisme, cumpărate în 2012, un Renault Megan1 și un Peugeot 508; are un credit de 63.100 de lei, scadent în 2022. Anul trecut a câștigat 67.300 de lei. În declarația de avere scrie că Ionescu Paul Mihail este Director la Cabinet Secretar General.

O altă sursă din PSD, apropiată lui Liviu Dragnea, a spus că „asta cu consilierul Paul este poveste de adormit copiii”. „Dragnea este consiliat de o echipă din Israel. Numai ei puteau veni cu acest scenariu diabolic, să-l victimizeze pe Dragnea. Mă tem că a căzut în ridicol și arată, de fapt, cât este de disperat”, susține sursa EVZ.

Un mare brand, implicat în „tentativa de asasinat”

Imediat după declarațiile făcute de Liviu Dragnea, potrivit cărora cei care au vrut să-l asasineze s-au cazat la Athénée Palace Hilton, pagina de FaceBook a hotelului s-a umplut de recenzii. Majoritatea celor care au scris au dat dovadă de mult simț al umorului.

Doar că, vestea că aici ar fi fost găzduiți „criminali”, nu este de natură să aducă faimă. De dimineață, zecile de turiști care intrau în hotel nu auziseră de declarațiile lui Dragnea. Mai prevăzători, cei din staff-ul Hilton, au avut o și mai mare grijă de turiști, temători că la urechile acestora ar putea ajunge zvonuri defăimătoare. PR-ul hotelului, Mirela Burlacu, a declarat pentru EVZ: „Nu pot oferi o poziție oficială, vreau doar să menționez că securitatea hotelului a fost și este asigurată în permanență”. Vedeta americană Paris Hilton, moştenitoare a imperiului financiar format din hotelurile Hilton, a fost de două ori în România, dar nu s-a cazat niciodată la Athénée Palace Hilton. Săptămâna trecută ea a ajuns la Mamaia cu un elicopter. Celebră pentru stilul de viață opulent, Paris a susținut un show live de DJ și în București și pe Litoral. (Maria Stan)

