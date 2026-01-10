Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor

Ce s-a întâmplat cu adevărat în ultimele ore de viață ale lui Nicolae și Elena Ceaușescu? Minut cu minut, fuga disperată cu elicopterul, trădarea generalilor și procesul-fulger de la Târgoviște. Descoperă culisele „diversiunii teroriste” care a făcut sute de victime nevinovate doar pentru a legitima preluarea puterii de către Ion Iliescu și FSN.

A fost Revoluție sau o lovitură de stat scrisă cu sânge? O privire lucidă asupra zilelor de 22-25 decembrie 1989, momentul zero al istoriei post-decembriste, marcat de violență, confuzie și jocuri politice la nivel înalt. Totul despre minciunile și secretele care au stat la baza democrației românești.