Ultimele informații despre candidatura lui Geoană la prezidențiale. Condiția categorică pusă de PSD

„Îmi puneţi câte un nume în faţă. Am făcut campanie pentru Mircea Geonă în 2009. Mi-aş fi dorit foarte mult să ajungă preşedinte atunci, la fel ca domnul Adrian Năstase, Victor Ponta. Nu a fost să fie. În 2024 mi-aş dori un preşedinte, după 20 de ani, de stânga, membru PSD.

E dorinţa mea de membru PSD. De 20 de ani, România a avut doar preşedinţi de dreapta, Traian Băsescu şi Klaus Iohannis”, a declarat Sorin Grindeanu, întrebat miercuri la TVR Info dacă PSD va merge cu Mircea Geoană candidat la alegerile prezidenţiale din 2024.

Pe 9 iulie, Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, preciza că nu poate confirma dacă va candida la alegerile prezidenţiale din 2024 din România. El a afirmat că nu poate răspunde la această întrebare până nu îşi încheie funcţia de adjunct al secretarului general al NATO.

Mircea Geoană, despre o posibilă candidatură

Mircea Geoană este în prezent secretarul general adjunct al NATO, însă mandatul său se apropie de final. În spațiul public au apărut informații potrivit cărora acesta ar urma să candideze la prezidențialele din 2024 din România. Oficialul Organizației Nord Atlantice nu exclude o candidatură, însă nici nu confirmă zvonurile: „Nu aşteptaţi niciun anunţ, până când voi fi eliberat din funcția de la NATO”.

„Mulţumesc pentru întrebare, dar am să răspund cum am răspuns şi până acum şi am să o spun la modul cel mai ferm, răspicat şi onest. Atâta vreme cât sunt în această poziţie foarte importantă la NATO, voi da 100% din atenţia, energia şi talentul meu acestei funcţii. Este, cred, normal să te concentrezi pe munca importantă pe care o ai, pe încrederea pe care secretarul general mi-a dat-o şi pe încrederea pe care naţiunile aliate mi-au acordat-o. Acest lucru se va produce până în ultima zi a mandatului meu”, a spus Mircea Geoană citat de news.ro.