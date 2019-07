Procurorul general interimar Bogdan Licu a dat prima declarație, după decizia Curții de Apel Craiova în cazul Sorinei, fetița din Baia de Aramă. După ce instanța a decis ca Sorina să rămână cu familia adoptivă, Licu a spus că va respecta decizia, chiar dacă el a cerut revizuirea adopției.

„Nu comentez hotărârile judecătorești. Este o hotărâre definitivă, fără cale de atac, pe care o respect. Rămâne acea cerere de ordonanță președintială care este în acest moment la Judecătoria Slatina. Nu știu să se fi dat termen în această cauză. În toate demersurile pe care le-am făcut am mizat pe o decizie favorabilă pentru că altfel nu le-aș fi făcut. Așa cum v-am zis din prima zi, tot ce am avut în vedere, în principal a fost în interesul copilului. Iar tot ceea ce am făcut, am făcut cu bună credință”, a spus Bogdan Licu.

Licu a spus că doar și-a făcut datoria în cazul Sorinei, atunci când a fost întrebat dacă a fost o mișcare de campanie pentru o eventuală candidatură la șefia Parchetului General.

„Nu am vrut nimic altceva decât să respect legea și să îmi fac datoria. Legea m-a obligat să nu stau și să fiu spectator. Eu nu am făcut altceva decât să aplic legea și să îmi îndeplinesc sarcinile de serviciu”, a mai menționat el.

Cu toate acestea, Licu nu va renunța la cea de-a doua cerere, în care a solicitat ca fetița să nu părăsească țara. Acesta a evitat să spună dacă își dorește să preia conducerea Ministerului Public.

„Acea cerere care se află pe rolul Judecătoriei Slatina nu urmărește altceva în plus față de ce am facut până acum, ci doar ca acel copil, Sorina, să beneficieze de o consiliere psihologică pe durata a trei lui, înainte de a pleca din țară. Eu, ca procuror general și ca om, aș fi foarte multumit dacă acel copil ar beneficia de asistență psihologică, consiliere psihologică care să aibă loc în România, într-o limbă pe care el o cunoaște și astfel, atunci când va pleca din țară să fiu împăcat cu situația în care se află. Asta m-a interesat tot timpul, nu altceva, nu campanie. Interesul copilului. Sunt și eu tată, sunt om și nu puteam, repet, să stau să aștept”, a mai completat procurorul general interimar.

