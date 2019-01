Ce VREA SĂ SPUNĂ Elena UDREA? FOTOGRAFIA postată pe Facebook nu lasă loc de interpretări. FOTO în articol

Elena Udrea a postat pe pagina personală de Facebook o fotografie alături de fetiţa sa. În imagine, alături de Udrea mai apar iubitul acesteia, Alexandrov Adrian şi mama fostului ministru





„Va urez in noul an sa aveti credinta si puterea de a va transforma dorintele in realitate! La multi ani! La multi ani si celor care isi serbeaza numele astazi, de ziua Sfantului Vasile! Va multumesc tuturor pentru felicitarile si urarile cu ocazia aniversarii mele, in 26 decembrie! Mi-au facut ziua minunata!”, a scris Elena Udrea pe pagina personală de Facebook.

Elena Udrea şi Alina Bica, aflate de pe 3 octombrie în arest preventiv în Costa Rica, au fost eliberate după ce Tribunalul Bucureşti a decis revocarea cererilor de extrădare.

Potrivit website-ului ameliarueda.com, Ministerul Public costarican a decis eliberarea lor după ce a primit din partea Ministerului Justiţiei din România documentaţia prin care este retrasă cererea de extrădare formulată anterior.

Un judecător costarican hotărâse pe 3 decembrie că Elena Udrea şi Alina Bica vor rămâne în arest preventiv în Costa Rica până la soluţionarea cererii privind extrădarea lor.

Dar în România Curtea Constituţională a admis, la începutul lunii noiembrie, o sesizare a premierului Viorica Dăncilă, constatând că există un conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi ÎCCJ pe tema constituirii completurilor de 5 judecători.

CCR a dispus că Instanţa supremă trebuie să ia de îndată măsurile necesare pentru constituirea completurilor de 5, în sensul desemnării prin tragere la sorţi a tuturor membrilor acestor completuri.

Până la decizia CCR, erau traşi la sorţi doar patru judecători din aceste completuri, iar al cincilea era membru de drept, fiind, după caz, preşedintele sau vicepreşedintele Instanţei supreme, respectiv şeful Secţiei civile sau penale.

La începutul lunii septembrie, Colegiul de Conducere al ÎCCJ a decis să nu aplice noile prevederi ale Legii 304/2004 în legătură cu alegerea completurilor de cinci judecători.

Prin urmare, instanţele de judecată au dispus ulterior, în baza deciziei CCR, suspendarea executării pedepselor în cazul mai multor inculpaţi condamnaţi definitiv, printre care foştii miniştri Dan Şova, Elena Udrea şi Constantin Niţă sau fosta şefă a DIICOT, Alina Bica.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din România a decis suspendarea executării pedepsei în cazul fostei şefe a DIICOT Alina Bica, în dosarul în care a fost judecată pentru favorizarea făptuitorului şi condamnată la patru ani de închisoare. Aceeaşi decizie a fost luată şi în cazul Elenei Udrea, condamnată definitiv la 6 ani de închisoare în dosarul "Gala Bute". Prin urmare, Tribunalul Bucureşti a decis revocarea cererilor de extrădare.

FOTO: Facebook

