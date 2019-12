La Camera Deputaţilor este înregistrat un pachet legislativ depus de UDMR pentru susţinerea familiilor mari. Minoritatea maghiară din România afirmă că urmărește să vină în sprijinul părinţilor şi al copiilor din familiile numeroase.

Deputatul Csép Éva Andrea, secretar al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor, este inițiatorul proiectului, arată România Tv.

Astfel, conform acestuia, românii ar urma să primească noi tichete valorice de la stat și ne referim aici la tichetele trusou pentru nou-născuţi şi tichetele junior. Concret, o singură dată la nașterea fiecărui copil, familiile ar beneficia de trusoul pentru nou-născuţi în valoare de 1.500 de lei! Banii vor putea fi folosiți pentru achiziţionarea produselor de îngrijire primară şi îmbrăcăminte pentru bebeluși.

Cât privește tichetele junior, acestea se acordă lunar și nu pot depăşi suma de 250 de lei şi vor putea fi folosite pentru achitarea serviciilor educaţionale destinate copiilor, a taberelor şcolare sau pentru achiziţionarea manualelor.

Dar asta nu e tot! Proiectul UDMR prevede un sprijin din partea statului, de cel mult 35.000 de lei, pentru familiile mari care vor să cumpere o maşină cu cel puţin 7 locuri!

Printre alte beneficii: se oferă posibilitatea unuia dintre părinţi să solicite angajatorului 5 zile libere pe an, pentru consultații medicale cu copilul. În plus, unul dintre bunici are posibilitatea de a beneficia de concediu pentru creşterea nepotului sau a nepoatei, dacă acesta nu este pensionar!

În cazul în care propunerea UDMR va fi adoptată, ea va intra în vigoare de la 1 iulie 2020 şi se va aplica familiilor cu cel puţin 3 copii.

