Ucraina nu cedează în fața Rusiei. Dronele, arme care au reușit să distrugă mai multe blindate

Atacul dronelor turcești a fost anunțat de către Forțele terestre din Ucraina, care au atașat și imagini cu momentul în care este lovit un tanc rusesc.

Potrivit deputatului Radei Supreme din Ucraina, Alexei Goncerenko, dronele au atacat tehnica militară și soldații ruși care încercau să pătrundă în Ucraina prin regiunea Harkov, precizează deschide.md.

„Ocupanții sunt nimiciți unul câte unul”, a scris parlamentarul ucrainean pe contul său de Telegram.

Drone imagery shows Russian troop movement around Ukraine border. This is the near Kharkov region where 1st Guards of the Russian Tank Army were spotted earlier today. #RussiaUkraine pic.twitter.com/qL5McaY2id

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 24, 2022