Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital

Copilul a fost dus de părinţi la spital pentru că nu se simţea foate bine. L-au dus, deşi nu părea să aibă ceva grav. Dar, de aceea există spital. Să mergi ca să fii sigur că totul este în regulă cu sănătatea. Mai ales când este vorba despre un copilaş.

Diagnosticul nu a fost unul foarte grav. Deshidratare. Câteva zile de spitalizare şi totul va intra în normal. Copilul va putea din nou să se joace, să râdă, să-şi bucure părinţii. „Ea era practic deshidratată. Am ajuns acolo pentru deshidratare, deci pentru nicio altă problemă. În primele trei zile noi am luat bacteria și sincer vă zic de la cateter.

Starea ei s-a prăbușit deodată. Nu avea putere să deschidă ochii. Acolo, practic, se murea" – a declarat mama unuia dintre copiii decedaţi.