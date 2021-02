Ucenica părintelui Arsenie Boca. La Mânăstirea Prislop, alături de mormântul părintelui Arsenie Boca, își are locul de veci și ucenica acestuia, Maica Zamfira. Aceasta i-a fost alături vreme de 40 de ani, îngrijindu-l până la moarte. Povestea întâlnirii părintelui Arsenie Boca și a Maicii Zamfira este curtremurătoare.

Potrivit unor mărturii, părintele ar fi salvat-o de la sinucidere, iar drept mulțumire, ea l-a îngrijit până la finalul vieții.

Măicuța Zamfira, pe numele său adevărat Julieta Constantinescu, a fost unul dintre puținii oameni care i-au stat alături părintelui. Mențiuni despre ea și despre devotamentul cu care l-a îngrijit apar în poveștile apropiaților și în notele Securității.

Maica Zamfira a fost singurul ucenic al părintelui Arsenie Boca, care i-ar fi salvat viața în tinerețe.

Ea s-a născut în 1925, în Ialomiţa, într-o familie săracă, având doi frați și o soră. Tânăra Julieta a terminat facultatea de Teologie, iar la 24 de ani s-a călugărit. După numai un an, la doar 25 de ani, Maica Zamfira a devenit stareța așezământului de maici de la Mânăstirea Prislop.

Salvată de la moarte

Julieta Constantinescu l-a cunoscut pe părintele Arsenie Boca în anul 1946, cu trei ani înainte să ajungă la Prislop. Era o tânără încercată de multe greutăți și, potrivit unor apropiați, ar fi încercat să se sinucidă din dragoste. A fost salvată de părintele Arsenie Boca, care a ajutat-o să-și găsească pacea sufletească. Informația apare în lucrarea „Părintele Arsenie Boca în arhivele securităţii. Opis de documente”, volumul II.

„Până în septembrie 1950, Maica Zamfira «încercase în nenumărate rânduri să se sinucidă, luând pastile în cantitate mare, iar cu o lamă de ras a încercat să-şi taie vinele de la mână. Urmele se văd şi azi, cauza ar fi fost o dragoste neîmpărtăşită. Stareţul (n. red. Părintele Arsenie Boca) căuta să-i satisfacă toate dorinţele, încât în ultimul timp a devenit conducătoarea mănăstirii»”, informează site-ul anomismia.wordpress.com.

Acesta este dedicată vieţii părintelui Arsenie Boca.

Ucenica părintelui Arsenie Boca

O altă mărturie despre Maica Zamfira apare într-o altă lucrare, intitulată „Părintele Arsenie Boca, Obiectivul Bratu”, publicată la Editura Patmos, în 2009. Este declarația dată de călugărul Antonie Plămădeală la un interogatoriu al Securității din 1955. Acesta povestește despre venirea maicii Zamfira și a Părintelui Arsenie Boca la Prislop.

„Această fată care venise din Bucureşti să viziteze Mănăstirea Prislop nu a mai voit să plece de la mănăstire, deşi eu şi colegul meu i-am arătat călugărului B. A. şi ei personal, că şederea unei fete între călugări şi între noi care eram mai tineri, atâta timp (două – trei luni), nu este potrivită şi deci am cerut călugărului să îi spună să plece de la mănăstire. Din această cauză s-au iscat certuri între noi, fapt pentru care B. A. mi-a pus în vedere mie şi colegului să ne căutăm alt loc dacă nu ne place acela, iar până la urmă a plecat această fată, Constantinescu Julieta.

Pe urmă am plecat şi eu, din cauză că mereu m-am certat cu călugărul B. A. pentru plecarea acestei fete, iar el fiind mereu trist şi supărat. Menţionez că nu am nici o bănuială de ordin moral asupra prieteniei ce s-a legat între B. A. şi Constantinescu J. La fel am auzit că după plecarea mea de la mănăstire la Mitropolia Olteniei, această fată s-ar fi întors din nou la Prislop şi că ar fi devenit stareţă.

La auzul celor spuse de noi, că ea ar fi bine să părăsească mănăstirea, s-a supărat pe mine şi pe colegul meu şi nu a mai vorbit cu noi, decât cu călugărul B. A., cu care studiau împreună toată ziua. Totodată disperată că va pleca din mănăstire, i-a spus călugărului B. A. că dacă o va alungă se va sinucide, fapt pentru care B. A. motiva faţă de noi reţinerea ei în mănăstire”, arăta Antonie Plămădeală.

A încercat să-l scape de pușcărie

În 1951, când părintele Arsenie Boca a fost arestat de Miliție, noua stareță, Maica Zamfira a încercat să-l salveze. Ea a trimis o scrisoare Patriarhului Justinian, solicitându-i ajutorul. De asemenea, a mers la Ministerul Cultelor și a solicitat intervenția oficialităților comuniste pentru eliberarea călugărului de la Prislop.

Toate aceste demersuri au aras atenția Securității asupra ei. Stareţa Zamfira de la Prislop a fost pusă sub supraveghere informativă, iar orice mișcare a sa era raportată. Informatorii că l-ar fi vizitat în mai multe rânduri pe părintele Arsenie, la unitatea de muncă forțată.

În 1955, Maica Zamfira a fost anchetată de Procuratura Timișoara, într-un dosar în legătură cu Părintele Arsenie Boca. Acesta a fost arestat, din nou, și condamnat la șase luni de închisoare pentru că nu a denunțat un legionar căutat de autorități.

Alungați de la Mânăstirea Prislop

Patru ani mai târziu, Maica Zamfira și Arsenie Boca au fost obligați să plece din Mânăstirea Prislop. Ba, mai mult, li s-a interzis să poarte veșmântul monahal. Din anul 1959 au venit în Bucureşti, iar preotul a fost angajat la atelierul de pictură al Patriahiei.

Cei doi ar fi locuit împreună o perioadă de timp și se spunea că ar fi fost chiar căsătoriți. Astfel de informații apar în dosarele de Securitate.

Într-o notă informativă din 1965, un locotenent major, Ştefan Băjenariu, arăta că Julieta Zamfira Constantinescu locuia împreună cu părintele Arsenie Boca. El sublinia, însă că aceștia nu sunt căsătoriți.

Maica Zamfira l-a îngrijit până în ultimele clipe

Din cauza relației apropiate cu Arsenie Boca, maica Zamfira a fost urmărită de Securitate și în anii următori. Aceasta chiar dacă a plecat la Sinaia, în vreme ce părintele a rămas la București.

De altfel, din anul 1977, duhovnicul Arsenie Boca s-a mutat la Sinaia, mai aproape de ucenica sa. În ultimii ani ai vieţii lui, ea a fost cea care l-a îngrijit cu devotament. După moartea sa, maica Zamfira s-a ocupat de organizarea funeraliilor și a făcut posibilă publicarea unei părţi din lucrările acestuia.

Ea a murit în 2005 şi a fost înmormântată tot la Mănăstirea Prislop, unde a slujit alături de părintele Arsenie Boca.

