Turnul lui Pasquale. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 5 aprile s-au născut: Bette Davis, Spencer Tracy, Gregory Peck, Herbert von Karajan, Colin Powell, Agneta Faltskog (ABBA), Romulus Vulpescu, Fănuş Neagu, Marius Lăcătuş, Ioan Ursu, Şerban Georgescu.

Pe 5 aprilie sunt Sfinții Teodul și Agatopod, Victorin și cei împreună cu el. Nimic în ”Kalendar”.

Dacă vă uitați bine, îl puteți vedea în timp ce conduceți peste Bay Bridge, amplasat undeva sub Coit Tower, pe versantul sudic al Telegraph Hill. O cupolă albastră curioasă, deasupra unui turn îngust și ciudat, care pare că aparține unei povești a doctorului Seuss, sau este rupt dintr-un comics Marvel. Puteți vedea turnul și dintr-o mică porțiune din Broadway, în North Beach.

Dar cam atât; nu există multe alte locuri în San Francisco, de unde poți arunca o privire asupra Turnului lui Pasquale, care este foarte ciudat având în vedere cum arată, vezi fotografia din titlu.

Este chiar în afara vederii dacă mergi până la punctul său de intrare, care se pare a fi pe Dunnes Alley. După ce ai trecut de o pictură murală cu steag italian, strada îngustă și abruptă se termină brusc la o poartă înfășurată cu sârmă ghimpată, acoperită cu vârfuri de suliță din fier forjat. „Gogna” scrie pe poartă. Piramida Transamerica umple fundalul, dar chiar și de acolo, Turnul lui Pasquale nu este vizibil.

Poate că anonimatul nu este surprinzător pentru o clădire fără adresă și fără înregistrarea la primărie, nici măcar a unei autorizații de construire.

Când a fost construit pe un promotoriu stâncos din San Francisco în urmă cu aproape un secol, cu siguranță a fost făcut pentru a fi privit și a fost probabil vizibil din multe cartiere ale orașului. Dar, de-a lungul deceniilor, apartamente de lux și cluburi de striptease au ascuns priveliștea, au obturat total Turnul lui Pasquale.

Există multe povești despre Turnul lui Pasquale și despre omul care l-a construit.

„Pe măsură ce Martini curge în pahare, seara, în micile apartamente și apartamente de lux de pe dealul Telegraph, conversația ajunge deseori la Turnul lui Pasquale”, Cronica a devenit mai poetică în 1956. „Și până când cubul de gheață clipește nefericit de pe fundul paharului gol, majoritatea legendelor fascinante despre Casa lui Pasquale au fost încă o dată spuse, încă odată înflorite.”

Aceste mituri includeau povestea amorezatului imigrant italian, Pasquale Gogna, care a construit turnul cu mâinile goale pentru a-și atrage iubita din Italia, pentru a se muta la San Francisco. Când a terminat lucrarea, fata a primit biletul pentru America, dar văzând turnul, a declarat că se întoarce imediat în Italia, ceea ce a și făcut lăsându-l pe Pasquale cu inima frântă, singur cu creația lui ciudată.

O altă poveste susține că primăria San Francisco a vrut să închidă Dunnes Alley, o fundătură abruptă pe jumătate de bloc, care nu duce nicăieri. Ca să evite acest lucru Pasquale a ridicat rapid o reședință pe terenul stâncos pe care îl dobândise pentru câțiva dolari.

Povestea adevărată, așa cum a spus-o nepotul lui, pe nume Gogna Joseph, unui ziarist, dezvăluie că Pasquale Gogna a imigrat din Italia în 1907 și a lucrat în oraș ca brutar. Când fratele său Eugene i s-a alăturat în 1927, familia s-a angajat în afacerea hotelieră din San Francisco și încă deținea cam o duzină de hoteluri mici în anii 1950. Bordeluri sau hoteluri, nu s-a hotărât exact despre ce a fost vorba.

Turnul a fost într-adevăr proiectat și construit de Pasquale, în vârful stâncii, în anul 1930, iar structura lui cuprindea un living la primul etaj, o bucătărie la al doilea, un dormitor la al treilea și un studio la al patrulea etaj. Cupola albastră de deasupra este, de asemenea, o amintire a vieții mediteraneene, dintre care cele mai izbitoare exemple pot fi văzute în insulele grecești.

În anul 1956, Joseph a mai spus că Pasquale a părăsit turnul pentru o altă casă din North Beach, deoarece artrita sa foarte dureroasă nu-i permitea să urce zilnic atâtea etaje.

Un anunț pentru un nou chiriaș poate fi găsit într-un ziar de imobiliare din San Francisco, din 1960, pe care scrie „Ideal pentru un burlac. Pentru tineri cu inima”.

Unul dintre pericolele cercetării în arhive este că eroii povestirii se dovedesc a fi mai puțin simpatice, iar Pasquale Gogna nu a făcut excepție.

De exemplu, în anul 1908, Oakland Tribune a raportat că Gogna a folosit manivela unui cric auto pentru a provoca „o rană gravă în obrazul stâng” al unui bărbat din cauza unei dispute asupra banilor, în Sunset District. A fost doar una dintre numeroasele arestări pentru violență și atac, pentru brutar. Din fericire nu a murit nimeni, iar victimele erau, de obicei, alți membri ai pegrei, alte jeguri.

În 1922, a fost arestat la Healdsburg sub acuzația de beție în timp ce flutura un revolver de calibru 32 la vedere, amenințând că îi „ucide pe toți”. Italianul ar fi fost „depășit de coniac” și „rătăcind prin oraș cu o dispoziție hilară” după cum s-a spus la tribunal. A plătit o amendă de o sută de dolari. Bani, pe timpul acela! Pasquale Cogna nu a omorât pe nimeni, niciodată, nici măcar nu a rănit mai grav pe cineva, cel puțin așa se știe. Să fi făcut parte din Mafie? Puțin probabil, nu toți macaronarii erau mafioți. Cel puțin așa se crede.

Lăsând luptele de stradă, lichiorul și șmecheria deoparte, Pasquale a lăsat o amprentă în San Francisco. Ciudatul Turn al lui Pasquale de pe Telegraph Hill de astăzi.

Mă gândesc ce amprente o să lase în București, sau în țară, mitocanii, golanii și jegurile ”celebre” de astăzi. Peste o sută de ani!

Am urmărit la ”Vatican Media” tot ceremonialul Bisericii Universale, de Înviere. Tare am fost trist, tare nemulțumit. Ce îi împiedică pe acești prelați să se împace asupra sărbătoririi Învierii la aceiași dată? O diferență de calendar, de calcul a zilei Sf Paști? Haide-haide nu pot să cred că sunt chiar în halul acesta de nimicnicie. Când forțele răului ne despart și ne terorizează, Biserica tuturor creștinilor ar trebui să dea exemplu de uniune și cooperare, de iubire. Dar se pare că nimeni nu vrea să facă nimic pentru oameni, pentru popoare, toți își salvează propriul sistem și atât. Am văzut un papă trist și îndurerat, șchiop și confuz, care nu a cuvântat, doar a citit ce i se punea în față. Superba Casă a Lui Dumnezeu, a lui Petru, aproape goală, un cor de zece persoane și credincioși mai puțini decât într-o bisericuță din Sardinia, am văzut și de acolo. Mai mulți erau cardinalii decât credincioșii. Și culmea-culmilor, nu s-a săvârșit ritualul euharistic!

Tare mi-e dor de un papă în platoșe de oțel și cu sabia lată, amenințând răul care a cuprins credincioșii! Avem nevoie de exemple, avem nevoie de campioni care să ne aducă înapoi normalitatea și traiul obișnuit. Un papă solar și puternic, precum Sf. Ioan-Paul al II-lea, ce vis fumos! Nu mai mă uit pe la noi, nimeni nu este proroc în țara lui, dar bine nu este, ba cred că este mai rău, pentru o țară care a declarat că crede în proporție de 92% în Dumnezeu.

Este din nou luni, ziua Lunii, în care nu este bine să faci cheltuieli. Nu vă cheltuiți speranța, țineți-o bine, avem nevoie de ea, doar mâine este o altă zi!

HOROSCOP 5 aprilie 2021

BERBEC Dimineaţa nu prea ai spor, orice ai face. Dar, dacă ai unele probleme cu bancile, sau de natură financiar-bancară, nu ezita să insişti cât poţi. Tenacitatea ta poate va fi răsplătită. Posibile discuţii aprinse cu cineva de la care vrei sa obtii ceva important. Stelele iti dau reusita daca esti suficient de logic. In general vorbind, mai multe planete şi indicatori astrologici îţi îţi sunt favorabili. Pentru cei nascuti in ultima parte a zodiei, stelele, cu voia Domnului, arată azi numai lucruri bune şi vesele, adica o zi întreagă de influenţe favorabile.

TAUR Atenţie, nu amesteca plăcutul cu utilul! Există un aspect uşor nefavorabil în ceea ce priveşte deplasările tale. Dacă poţi amână călătoria pe mâine, e mai bine! Mai bine stai acsă și vezi dacă nu poți rezolva online. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv. Ai intrat într-o rutina care te protejează, dar nu te motivează – asta dacă jumătate de zi munceşti pentru alţii. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Trebuie să fii mai informat, găseşte alte surse decât cele pe care le ai acum. Încearcă, dacă îţi serveşte la ceva, să ai o perspectivă mai îndepărtată asupra ultimelor evenimente în care ai fost implicat, cu sau fără voia ta.

GEMENI Lumea de astăzi este superficială, aşa că trebuie să arăţi bine, ca să te simţi bine. Evită deciziile care duc la schimbări majore. Unele lucruri sau persoane pot întârzia şi din cauze obiective. Oferă circumstanţe atenuante. Iartă ca să fii şi tu iertat. Dacă te duci la serviciu, înseamnă că ai de lucru. Sau, muncești la domiciliu. Foarte bine! Treburile neterminate trebuie analizate şi dacă se poate, gandeşte-te cum sa le finalizezi. Nu incepe astazi proiecte sau afaceri noi. Evită discuţiile tranşante, pentru că pe orice subiect ar fi – astăzi nu eşti suficient de convingător.

RAC Astăzi modul tău de abordare nu este nici indicat, nici de succes. Eşti prea încet şi pari nesigur, aşa că eşti neconvingător! Pastreaza prieteniile de afaceri strict conventionale si nu-ti baga partenerii in casa. Astazi, măcar – pentru că poate ieşi cu scandal! Un prilej excelent sa pui la punct unele probleme legate de casa, cămin, familie, sau proprietati. Suna-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! Astăzi, pe seară, te simţi bine şi ai vrea să-ţi depasesti conditia sau sa incepi ceva nou, orice – chiar de azi, de luni! Totusi, atenţie la deciziile importante, în special la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri, dar mai ales în dragoste. Stelele spun, la fel ca un bătrân inţelept chinez, că prea multa insistenta duce la dezastru, pe cand cumpatarea aduce succesul!

LEU Există un procent de încăpăţânare în caracterul tău, dar astăzi trebuie să fii mai flexibil, încercă să convingi anturajul prin paşi mici, fără să te foloseşti de prerogativele de rege al junglei! Astăzi poţi rezolva treburi importante şi lua deciziile care se impun – o zi excelentă pentru planuri strategice şi hotărâri cu greutate. Un proiect început acum câteva zile începe să ia amploare şi îţi solicită participarea ta din ce în ce mai mult. În a doua parte a zilei, o perioadă foarte bună pentru spectacole sau vizite sociale la prieteni cu influenţă. Stelele zic că o să-ţi dea. Pentru mulţi Lei astăzi începe un proces de dinamică crescută, de lucru făcut bine şi la timp. Aşa că este bine să ceri ajutor de pe acum ca să nu fii refuzat mai târziu, când toată lumea intră în criza de timp de sărbători pascale. Care criză şi asta este doar o copie…

FECIOARĂ Astăzi dedică ziua planurilor de viitor, fie că este vorba despre primăvară, în general, sau de programarea micii vacanţe de Sf. Paşti. Nu este prea devreme, timpul trece repede! O dimineaţă mai aglomerată. Trebuie să te organizezi mai mult, să fii mai eficient, mai ales în prima parte a zilei. Poţi să finalizezi unele lucruri importante, poate şi acasă, în a doua parte a zilei. Dacă depinde de tine nu pleca astăzi în nicio călătorie lungă. Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul colegilor şi a prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali sau conjuncturali.

BALANŢĂ Zi favorabilă pentru rezolvarea unor probleme urgente. Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente notabile. Totul apare destul de neclar şi confuz. Doreşti mai multa claritate şi lumină. Timpul rezolva totul… Puţintică răbdare, vorba lui Caragiale. Nu trebuie să schimbi nimic din programul pe care l-ai stabilit – chiar dacă informaţiile pe care le primeşti sunt contradictorii. Configuratia iţi indica să nu te repezi sa tragi concluzii gresite, sa ai suficienta rabdare, pentru ca lucrurile se vor lamuri.

SCORPION Este o zi în care trecutul este important şi poţi să te simţi bine depănând amintiri şi schimbând informaţii şi impresii. O zi plăcută care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi! Este bine să te bucuri mai mult de ce ai şi să laşi deoparte, măcar astăzi, planurile măreţe de viitor. Nu din cauza “crizei” la care suntem instigaţi şi condamnaţi, ci din considerente practice şi familiale. Configuraţia cosmică te avertizeaza să te odihneşti mai mult şi să-ţi menajezi sănătatea. Astăzi sunt favorizaţi nativii care activează în servicii sau administraţie şi de asemenea cei care, de fapt foarte puţinii, cei care încă mai produc marfă. Se apropie nişte termene, sau obstacole şi ai chef de orice, numai de asta, nu!

SĂGETĂTOR O zi nefavorabilă în care trebuie să spui mai tot timpul nu. Evită orice propunere, invitaţie, discuţie, compromis şi ziua va fi salvată! Stai în defensivă şi pândeşte… cu arcul pregătit! Poate fi cea mai profitabilă zi a săptămânii. Eşti deosebit de inspirat în afaceri, în special în achiziţii şi cumpărături. Amorul, de asemenea, este bine aspectat. Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul. S-ar putea să ai surprize plăcute. Perioada îţi este favorabilă, acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine depănând amintiri frumoase. Si aşa poate să-ţi vină o idee noua, sau să-ti aminteşti de o relatie folositoare. In definitiv pentru ce ai amintiri, dacă nu le foloseşti!

CAPRICORN Pe plan personal se deschid nişte căi noi, profitabile, direcţii care îţi atrag imediat atenţia! Ai ocazia să demonstrezi că buna ta credinţă este valabilă, legitimă şi apreciată de familie. Toată lumea ştie că îţi plac bijuteriile de argint, aşa că nu este dificil sa le porţi astăzi – iţi oferă protecţie şi şanse de succes. Ar trebui să ştii cum să porţi aceste bijuterii, dar ştiinţa protecţiei mentale şi psihice prin bijuterii, pietre şi cristale se pare că s-a pierdut, mai mult, a fost compromisă. Poate fi vorba de o admiraţie excesivă care se transformă în „deochi”, poate chiar un atac psihic ca la Dragoş Argeşanu, în orice caz, cineva este cu „ochii” pe tine.

VĂRSĂTOR Pe plan sentimental este momentul unor discuţii. Discuţii interesante şi, adeseori, chiar necesare. Lămurirea acum, azi, a unor aspecte ale vieţii de cuplu te poate scuti de mari probleme. Din întâmplare sau tocmai ăsta este geniul zodiei tale reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, lucru care se intampla şi astăzi. Ziua se anunţă favorabilă în ceea ce priveşte domeniul conjugal sau de cuplu. Sunt favorizate domeniile vieţii în comun, lucrurile pe care le împarţi cu dragoste şi plăcere cu cei dragi. O veste care te interesează, probabil pe seara – încă nu poţi să-ţi dai seama cât de bună este.

PEŞTI Astăzi se pare că eşti prea obosit, nu trebuie să te mai enervezi şi tu! Este o situaţie obiectivă, nu te stresa inutil, păstrează-ţi calmul şi aşa vei găsi soluţia optimă problemelor tale. Profesional treburile par să meargă mai bine. La fel si amorul. Dar astăzi nu prea eşti „rezonabil”. Adică ai idei preconcepute. Nu vrei să fii nervos şi frustrat ceea ce este foarte bine. La serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, astăzi trebuie să dai dovadă de mare abilitate. Sunt anumite „capcane” care te pândesc, dar cu profesionalism şi cu prudenţă o să dejoci orice aspect nefavorabil. Încearcă să pari entuziast de toate noutăţile pe care ţi le comunică surâzători colegii şi/sau rudele. Dacă ei sunt mulţumiţi, trebuie să te bucuri şi tu – lasă inerţia şi încăpăţânarea pentru altădată.