Ultima copertă a revistei săptămânale islamiste “Gercek-Hayat” (a cărei traducere în engleză este „viață adevărată”), publicată luni, instigă la instaurarea unui califat islamic în urma reconversiei basilicii Sofia în moschee, conform dorinței arzătoare a „sultanului” Erdogan. Coperta afișează în cuvinte arabe declarația de credință islamică, cunoscută ca shahada.

„Acum hagia Sofia și Turcia sunt independente… Hai să facem Califatul”, titrează revista. „Dacă nu acum, atunci când? Dacă nu noi, atunci cine”, continuă pe un ton retoric și incandescent autorii articolului, atât în limba turcă, cât și în limba engleză. Unii au interpretat acest îndemn ca pe o încurajare pentru ca Erdogan să proclame legea islamică, astfel încât aceasta să depășească frontierele Turciei.

La începutul lunii, kiderul turc a anunțat reconversia istoricei basilici Sofia, inclusă în patrimoniul UNESCO, din muzeu în moschee. Oficial, moscheea a fost inaugurată vinerea trecută, Erdogan luând parte la programul religios, în timp ce imamul suprem al Turciei a rostit o binecuvântare ținând strâns o sabie otomană.

Jurnalistul turc Abdurrahman Dilipak, care a distribuit imaginea copertei pe contul său de Twitter, a declarat anul trecut că Erdogan și-a câștigat titlul de „calif”. „Acum Califatul va rămâne cu președintele Erdogan”, a declarat acesta într-un interviu din luna martie.

Hagia Sofia a fost inițial catedrala Patriarhiei de Constantinopol, are o vechime de 1.500 de ani și reprezintă unul din cele mai solemne locații de cult, atât pentru creștini cât și pentru musulmani.

Califul suprem

Erdogan s-a poziționat în mod abil ca lider islamic abil, în linie fidelă cu istoria otomană a Turciei, ai cărei conducători au folosit titlul de calif pentru a perpetua pretenția că ei sunt adevărații diriguitori ai lumii islamice. Termenul de calif a fost folosit și de organizații teroriste ca ISIS în sensul simbolisticii nevoii de control pe care aceasta și-a arogat-o față de lumea musulmană, și este privit ca un cuvânt foarte fidel legii extremiste islamice.

Conform fostului parlamentar turc Aykan Erdemir, „ Gercek-Hayat” este o publicație extremistă foarte apropiată de guvern. Proprietarii acesteia dețin unul dintre ziarele cele mai influente ale țării și au primit un sprijin consistent de la stat de-a lungul timpului, a declarat fostul parlamentar, în prezent Senior director al think tank-ului US Foundation for Defense of Democracies, Turkey Program.

În mai, minoritățile religioase au condamnat publicația, care are o istorie în comentarii tendențioase la adresa creștinilor, pentru că aceasta a legat trei lideri ai minorităților, respectiv rabinul-șef, patriarhul armean și patriarhul ecumenic-ortodox grec, de terorism, relatează ediția în limba engleză a televiziunii Al Arabiya https://english.alarabiya.net/en/features/2020/07/27/Turkish-magazine-calls-for-founding-Islamic-caliphate-after-Hagia-Sophia-conversion.html.