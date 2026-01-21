HAI România!

Turcescu, Funeriu, Mihaiu

Un podcast la minut despre evenimentele majore care se întâmplă sub ochii noștri. Davos și ochelarii lui Macron. Davos în așteptarea lui Trump. Davos și Nicușor Dan care nu e acolo. Plus informațiile pe surse despre schimbarea lui Bolojan. Bonus: Republica Moldova și Unirea. De la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

