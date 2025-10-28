HAI România!

Tulia Căşvean, Transavia, la Cala Capital „De aproape 35 de ani facem lucrurile cum trebuie”

Transavia și-a consolidat anul trecut poziția de lider al pieței locale de carne de pui, majorându-și cifra de afaceri cu 10%, la 1,11 miliarde lei, iar profitul cu 33%, la 277 milioane lei. Compania, care a reinvestit în 2024 aproape 216 milioane lei în modernizarea capacităților de producție și digitalizarea proceselor, are în plan extinderea portofoliului și creșterea capacității de producție cu 10%, evoluție ce va fi susținută și prin modelul de businsess complet integrat.

Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru investiții strategice și dezvoltare durabilă în industria alimentară” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.

Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”
Iuliana Balea, Tehnostrade, la Gala Capital „Acest premiu ne onorează”
Sergiu Mihai Olaru, Conacul Olarilor „Putem să performăm și să avem impact în comunitate împre
