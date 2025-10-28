HAI România! Tulia Căşvean, Transavia, la Cala Capital „De aproape 35 de ani facem lucrurile cum trebuie”







Transavia și-a consolidat anul trecut poziția de lider al pieței locale de carne de pui, majorându-și cifra de afaceri cu 10%, la 1,11 miliarde lei, iar profitul cu 33%, la 277 milioane lei. Compania, care a reinvestit în 2024 aproape 216 milioane lei în modernizarea capacităților de producție și digitalizarea proceselor, are în plan extinderea portofoliului și creșterea capacității de producție cu 10%, evoluție ce va fi susținută și prin modelul de businsess complet integrat.

Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru investiții strategice și dezvoltare durabilă în industria alimentară” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.