Tudor Chirilă: Copiii noștri sunt niște corporatiști, niște bugetari, niște angajați de mici

Generația de azi nu se poate compara cu generația părinților noștri, este ceea ce spune Tudor Chirilă.

Pornind de la această idee, actorul și cântărețul a explicat faptul că atunci când greșește în fața copiilor lui, merge și le cere scuze.

De asemenea, modul în care funcționează relația părinte – copil, este definitorie pentru personalitatea pe care micuții o vor avea în viață.

„Frica asta mă însoțește permanent. Cred că eforturile noastre în spre a fi niște părinți mai buni sunt mai conștiente decât eforturile alor noștri. Ai noștri plecau de la ideea clară că sunt niște părinți buni, că tot ce fac, ei fac pentru noi, fără să îi mai intereseze dacă ne afectează într-un fel pozitiv sau negativ. Drumul spre iad este pavat cu bune intenții. Cred că asta este valabil pentru orice părinte, mai puțin pentru cazurile exagerate cu bătăi, droguri ș.a.m.d. (…)”, a spus Chirilă în în podcastul realizat de Mihai Bobonete, cunoscut pentru rolul ”Bobiță” din serialul Las Fierbinți.

Este foarte important să ne cerem scuze

Artistul a mai spus că un părinte nu trebuie să pozeze într-o ”statuie” în fața copilului său, și că este foarte important ca micuțul să perceapă realitatea cât mai obiectiv

Dacă ridici tonul la un copil, crede Tudor Chirilă, este echivalent cu o palmă dată acestuia, și atunci este foarte important ca părintele să își ceară scuze.

”De foarte multe ori cădem. Pentru mine e un must să am o relație cu ei în care lor să nu le fie frică de mine, de personalitatea mea. Cred că să ridici tonul e echivalent cu o palmă. Vezi cum un copil de 6-7 ani se sperie când ridici tonul. De fiecare dată încerc să îmi cer scuze, pentru că chiar cred că e important să nu apăsăm copiii cu o falsă iluzie că noi suntem niște statui de nedărâmat. După aceea cu asta o să se lupte ei, cu statuile astea pe care o să încerce să le dărâme în viața lor. Cred că și eu am încercat să dărâm statuia tatălui și a mamei”, a mai comentat Chirilă.

Generația copiilor crescuți în weekend

Din cauza vitezei în care se mișcă lumea, foarte puțin dintre părinți mai pot să spună că au timp pentru copiii lor, sau că stau toată ziua cu ei.

Pentru acest lucru, mai spune Tudor Chirilă, avem de-a face o generație de copii crescuți în weekend de către părinții lor, care doar atunci mai au timp și pentru odrasele lor. Locul părinților ar trebui ocupat de școală, locul unde un copil își petrece o bună bucată de timp, peste zi.

„Copiii noștri sunt niște corporatiști, niște bugetari, niște angajați de mici. Ți-l ia de acasă de la 9 și se întoarce acasă la 4 obosit, la 6 e avioane și la 8 jumătate trebuie să își facă un duș. Mai sunt 4 ore pe care poți să ți le petreci cu copilul, asta dacă părintele ajunge acasă la 4 … E o generație care crește cu părinții în weekend și cele două ore, dacă ajungi acasă la 6”, a mai spus artistul, citat de Libertatea.