HAI România! TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false







Occidentul se pregătește de o „capitulare programată” a Ucrainei, în timp ce România se apără de dronele rusești cu... plopi. Într-o ediție incendiară „7×7”, Radu Coșarcă și Dan Andronic analizează planul secret de pace al lui Trump, minciunile despre ajutorul militar dat Ucrainei și explicațiile halucinante ale Ministerului Apărării despre dronele care intră nestingherite în țară.

Plus: Scandalul ministrului cu diplomă falsă și noua putere a Serviciilor Secrete. Suntem guvernați de incompetență în prag de război? ✅ Planul lui Trump: Negocieri acasă la miliardari, fără Europa la masă. ✅ Drona din Vaslui: De ce radarele NATO nu văd „plasticul” rusesc? ✅ Bani pentru Ucraina: Secretomania Guvernului României.

✅ Politica la București: Diplome false, CV-uri mincinoase și haos economic. #Trump #Ucraina #Romania #Razboi #Politica #Drone #CSAT