Thunberg, care a traversat Atlanticul pe un velier al familiei princiare din Monaco pentru a nu polua atmosfera, a tunat și a fulgerat la New York, într-un discurs cu vădite accente isterice:

„Mesajul meu este că voi fi cu ochii pe voi. Totul e greșit. Nu ar trebui să fiu aici. Ar trebui să mă aflu la școală pe cealaltă parte a Oceanului. Totuși, voi toți veniți către noi, tinerii, cu speranță. Cum îndrăzniți? Mi-ați furat visurile și copilăria cu vorbele voastre goale. Și totuși sunt unul dintre norocoși. Oamenii suferă. Oamenii mor. Ecosisteme întregi se prăbușesc. Ne aflăm la începutul unei extincții în masă și nu sunteți capabili să vorbiți decât despre bani și basme cu eterna creștere economică. Cum îndrăzniți? … Ne-ați trădat. Dar tinerii încep să înțeleagă trădarea voastră. Ochii tuturor generațiilor viitoare (!) sunt ațintiți asupra voastră. Iar dacă vreți să ne trădați, vă spun: Nu vă vom ierta niciodată!”

Stânga a numit-o pe Thunberg o eroină, folosind discursul acesteia pentru a-l ataca pe Donald Trump pentru că a scos Statele Unite din Acordul asupra Mediului de la Paris din 2017. Mai mulți dintre rivalii Democrați ai lui Trump în alegerile prezidențiale au ridicat în slăvi discursul oțărât.

Ca răspuns, Trump a oferit unul dintre mesajele sale caracteristice pe Twitter:

„Pare o fetiță foarte fericită în așteptarea unui viitor strălucitor și minunat. Așa de drăguță….”

În cartea sa intitulată „50 Things They Don’t Want You To Know” („50 de lucruri pe care ei nu vor să le știi”), ziaristul Jerome Hudson arată că Statele Unite și-au redus emisiile de carbon simultan cu o senzațională creștere economică, folosind fracturarea hidraulică a șisturilor, o tehnologie pe care majoritatea candidaților Democrați la prezidențiale vor să o scoată în afara legii.

Nici energia nucleară (o altă tehnologie a cărei emisie de carbon este nulă) nu este agreată de Greta Thunberg și de activiștii care o sprijină.

