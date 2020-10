Regula a fost creată pentru a se evita întreruperile și suprapunerile, constatate cu prilejul primei dezbateri, a scris New York Times.

Comisia a afirmat că ambele echipe de campanie ar putea să nu fie încântate, în condițiile în care consilierii lui Trump și Biden au fost informați luni de schimbarea de regulament.

„Am realizat, după discuții cu amândouă echipele de campanie electorală, că nici una dintre ele nu se total mulțumită de măsurile anunțate astăzi”, a anunțat Comisia într-un comunicat dat publicității.

„Unii ar putea spune că au mers prea departe, iar alții că nu au mers suficient de departe. Suntem convinși că aceste măsuri au identificat un echilibru just și că sunt în interesul poporului american, cel pentru care aceste dezbateri sunt organizate”, a continuat comunicatul.

NEW: Debate Commission will *MUTE* candidates' microphones during their opponent's 2-minute opening answers. Then mikes turn back on & candidates have at it. https://t.co/KEffKVRbod

— Michael M. Grynbaum (@grynbaum) October 19, 2020